Von der Antike bis heute – Der Ursprung des Valentinstags

Wie ist der romantische Valentinstag entstanden? Einer der romantischsten Feiertage, in einer Reihe von zahlreichen Feiertagen, ist der Valentinstag, den wir jedes Jahr am 14. Februar feiern. Der Valentinstag symbolisiert den Tag der Verliebten, das heißt der Tag, an dem verliebte Paare ihre Liebe und Aufmerksamkeit einander auf romantischere Weise zum Ausdruck bringen.

Obwohl der Tag der Liebe und des Glücks zu einem ziemlich kommerziellen Feiertag geworden ist, ist der eigentliche Hintergrund dieses Feiertags das Teilen von Liebe und Romantik – etwas, das den Valentinstag auf die Liste der beliebtesten Feiertage setzt. Im folgenden Text haben wir Ihnen Theorien über den Ursprung des Valentinstags zusammengetragen, wir erfahren, wie der Valentinstag zu seinem Namen kam und warum er als der Tag der Verliebten gilt.

Ursprung des Valentinstags

Die älteste Theorie stammt aus der Zeit des alten Roms während der Regierungszeit von Claudius I. Aufgrund der damaligen Kriege erließ Kaiser Claudius Anordnungen, wonach Soldaten nicht heiraten oder eine Beziehung eingehen durften, gerade weil er glaubte, dass die Soldaten dann nicht in den kommenden Kriegen kämpfen wollten. Familie und Kinder würden für Soldaten an erster Stelle stehen, nicht Kriege, in welchen sie ihr Leben verlieren könnten.

Die zuverlässigste Theorie besagt, dass der Valentinstag an den Pfarrer Valentino erinnern soll, während andere Theorien besagen, dass der 14. Februar als der Tag galt, an dem die Paarung der Vögel begann. König Heinrich VIII. von England erklärte den Valentinstag zum offiziellen Feiertag.

Pfarrer Valentino

In der Regierungszeit von Kaiser Claudius I. lebte der Pfarrer Valentino. Man könnte sagen, dass er der Urheber des heutigen Feiertags ist, da er Liebe, Harmonie und Zusammengehörigkeit zwischen Liebespaaren förderte. Obwohl die Befehle des Kaisers für alle Einwohner galten, missachtete der Pfarrer Valentino die Befehle des Kaisers und beschloss gegen seine Anordnung, Menschen zu trauen, die dies wollten. Die Ehezeremonien fanden an geheimen Orten statt – dies galt als großes Geheimnis. Genau am Valentinstag, dem 14. Februar, wurde Pfarrer Valentino aufgedeckt, gejagt und ins Gefängnis geworfen. Wegen Missachtung des Gesetzes wurde ihm der Kopf abgeschlagen, nach seinem Tod erklärte ihn das Volk zu einem großen Heiligen. Dann verschmolzen zwei Feiertage zu einem. Das Fest des Lupercalius und der Tod des Heiligen Valentino.

Valentinstag heute

In der heutigen modernen Welt ist der Valentinstag stark kommerzialisiert. Am Valentinstag beschenken sich Verliebte als Symbol der Liebe und drücken damit gegenseitige Liebe, Respekt und Zusammengehörigkeit aus. Rote Rosen, Schokoladenherzen, Pralinen, Parfums und köstliche Abendessen werden einander geschenkt.

Lesen Sie auch: Valentinstag: Die TOP 7 GeschenkeTraditionell wird am 14. Februar als Valentinstag gefeiert. Ein Tag, an dem sich Paare mehr Zeit für sich nehmen und sich besondere Aufmerksamkeit schenken.

Valentinstag: Die TOP 7 GeschenkeTraditionell wird am 14. Februar als Valentinstag gefeiert. Ein Tag, an dem sich Paare mehr Zeit für sich nehmen und sich besondere Aufmerksamkeit schenken. Diese Länder sind immer grantig!Ein Instagram-Profil mit dem Titel „Maps are amazing“ teilte kürzlich eine

Diese Länder sind immer grantig!Ein Instagram-Profil mit dem Titel „Maps are amazing“ teilte kürzlich eine Valentinstag in Wien: 5 romantische Restaurant-TippsDer romantische Sonnenuntergang bildet die perfekte Kulisse für einen unvergesslichen Moment zu zweit.

Herz als Symbol der Liebe

Aus unerklärlichen Gründen glaubt man, dass das Herz die Quelle der Liebe, des Glücks und der Emotionen ist, und alles, was wir für einen geliebten Menschen empfinden, ist im Herzen zu finden.