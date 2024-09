Vorzugsstimmen-Erfolg: Alma Zadic dominiert Landeslisten

Alma Zadic erzielte bei den Landes- und Regionalwahlkreisen beachtliche Vorzugsstimmen-Erfolge, wobei sie in Wien Süd-West mit 7.090 Stimmen dominierte und auch insgesamt 8.085 Stimmen auf Landeslistenebene erhielt.

Überragender Erfolg bei den Landeslisten

Bei den Landeslisten erhielt Alma Zadic beeindruckende 8.085 Vorzugsstimmen, wie oe24 berichtet. Hinter ihr platzierte sich Nikolaus Kowall von der SPÖ, der trotz einer gezielten Vorzugsstimmenkampagne 7.441 Stimmen erreichte. Leo Lugner von der FPÖ konnte mit seiner Kampagne lediglich 2.037 Stimmen sichern, während die ehemalige VP-Generalsekretärin Laura Sachslehner mit nur 709 Stimmen noch schlechter abschnitt.

Interessanterweise konnten einige Kandidaten ohne spezifische Kampagne beachtliche Ergebnisse erzielen. So erhielt Doris Bures, die Zweite Nationalratspräsidentin, als Wiener SP-Spitzenkandidatin 3.478 Stimmen und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger 2.469 Stimmen. Bei der ÖVP war Nico Marchetti mit 1.186 Stimmen der Spitzenreiter.

Alma Zadics Dominanz

Auch in den Regionalwahlkreisen setzte sich Zadic klar durch. Im Wahlkreis „Wien Süd-West“ erhielt sie 7.090 Vorzugsstimmen. Doris Bures erreichte im selben Wahlkreis 6.151 Stimmen, gefolgt von SP-Klubvize Julia Herr mit 3.790 Stimmen. Weitere starke Ergebnisse erzielten SP-Finanzsprecher Jan Krainer mit 3.579 Stimmen in „Wien Innen-Süd“ und der Freiheitliche Spitzenkandidat Harald Stefan in „Wien Süd“ mit 2.957 Stimmen.

Im Wahlkreis „Wien Nord“ versuchte SP-Mediensprecherin Muna Duzdar eine Vorzugsstimmen-Kampagne und kam auf 2.405 Stimmen, blieb jedoch hinter der dort erstgereihten Pia Maria Wieninger, die 2.919 Stimmen erhielt. Martin Graf von der FPÖ war in diesem Wahlkreis am erfolgreichsten und konnte 3.244 persönliche Stimmen für sich verbuchen. Auch die VP-Spitzenkandidatin Gudrun Kugler erzielte ein respektables Ergebnis mit 2.107 Vorzugsstimmen.

Innerhalb der ÖVP hatte Wolfgang Gerstl in den Regionalwahlkreisen den größten Grund zur Freude. In „Wien Süd-West“ erhielt er Unterstützung von 2.620 Wählern.