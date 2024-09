Polizei stoppt illegalen Waffentransport an ungarischer Grenze

In Fürstenfeld stoppten Polizisten einen 48-jährigen Mann und fanden in seinem Fahrzeug ein umfangreiches Waffenarsenal. Die Landespolizeidirektion Steiermark gab am Montag bekannt, dass bei der Kontrolle zwei Gewehre, zwei Faustfeuerwaffen, eine Schreckschusspistole und Munition sichergestellt wurden. Gegen den Ungarn wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Die Bereitschaftseinheit der steirischen Polizei führte am Freitagabend kriminalpolizeiliche Schwerpunktkontrollen im Grenzgebiet zu Ungarn durch. Kurz vor 18 Uhr wurde der 48-jährige Mann angehalten. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs entdeckten die Beamten im Kofferraum zwei Langwaffen sowie zwei Faustfeuerwaffen. Letztere gehören zur Kategorie B, also Revolver, Pistolen oder halbautomatische Waffen. Weiterhin wurden eine Schreckschusspistole, Munition sowie Zubehör sichergestellt.

Ungesetzlicher Waffenbesitz

Erste Überprüfungen ergaben, dass der Mann eines der Gewehre unrechtmäßig besaß. Neben der Beschlagnahmung sämtlicher Waffen und Munition wurde dem Mann ein vorübergehendes Waffenverbot auferlegt. Der Ungar erklärte den Beamten, er sei auf dem Weg zu einem Schießstand nach Ungarn und habe gehofft, nicht kontrolliert zu werden.