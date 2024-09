Keinen Koch gefunden: Wirtshaus schließt nach 56 Jahren

Bereits seit 56 Jahren hat das Wirtshaus seiner Gemeinde gedient, nun wird es am Ende dieses Monats seine Türen für immer schließen. Der Grund für diesen Schritt ist ein akuter Personalmangel, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Vergebliche Suche nach Personal

Die Wirtin des Gasthauses „Zum scharfen Eck“ in Pischelsdorf am Kulm, Frau Maier, hat seit März intensiv nach einem Koch oder einer Köchin gesucht. Die angebotenen Arbeitszeiten, von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 13 Uhr, konnten jedoch niemanden anlocken. Trotz der Bemühungen wurde keine einzige Bewerbung eingereicht.

Ende einer Familientradition

Frau Maier drückt ihre tiefe Betroffenheit über die bevorstehende Schließung aus. „Ich schließe einen wirtschaftlich gutstehenden Betrieb“, erklärte sie gegenüber der „Kleinen Zeitung„. Seit über einem Jahrzehnt hat sie Mahlzeiten für die örtliche Schule, den Kindergarten und die Kinderkrippe zubereitet. Auch ältere Menschen wurden durch den Dienst „Essen auf Rädern“ beliefert.

Das Gasthaus, das seit mehreren Generationen von der Familie Maier geführt wird, endet somit als tragisches Kapitel einer jahrzehntelangen Familiengeschichte. Viele Bewohner der Gemeinde zeigen sich schockiert über die bevorstehende Schließung. Das Wirtshaus war nicht nur ein Ort des kulinarischen Genusses, sondern auch ein sozialer Treffpunkt, der das Dorfleben maßgeblich geprägt hat. Der Verlust des Wirtshauses ist ein herber Schlag für die Gemeinschaft.

Wie es für Frau Maier und ihre Familie weitergeht, ist derzeit noch unklar. Ein Verkauf des Lokals oder eine anderweitige Nutzung des Gebäudes steht aktuell zur Diskussion, jedoch sind noch keine konkreten Pläne bekannt.

Frau Maier hofft, dass sie auch in Zukunft eine Möglichkeit finden wird, ihre Leidenschaft und ihr Können in der Gastronomie einzusetzen, auch wenn dies nicht mehr in den vertrauten Räumlichkeiten des Wirtshauses geschehen wird.