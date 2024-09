Schock im Saal: Syrer stoppt mit Waffe und TikTok-Video die Hochzeit

Die Schreckschusspistole wurde dann im Klo versteckt.

Die Ereignisse ereigneten sich am Samstagabend bei einer Feier in einem Hochzeitssaal für bis zu 700 Gäste in der Kudlichgasse. Ein Syrer sorgte mit einer besonders problematischen Idee dafür, dass das mehrstündige Event vorzeitig abgebrochen werden musste.

Ein Zeuge machte die Exekutive auf den Mann mit der Waffe aufmerksam, woraufhin die Einsatzkräfte sofort nach Favoriten eilten. Bei ihrem Eintreffen konnten sie den Hochzeitsgast rasch identifizieren. Der 33-jährige Syrer behauptete zunächst, die Schusswaffe sei ein Feuerzeug gewesen.

Bei einer Nachschau im Toilettenbereich wurde jedoch eine in Klopapier gehüllte Schreckschusswaffe sichergestellt. Der Asylwerber wurde angezeigt, und die Feier wurde bereits um 20:55 Uhr gestoppt.