Italientief sorgt für Starkregen und Kälte

In der kommenden Woche müssen sich die Menschen in Österreich auf eine signifikante Wetterverschlechterung einstellen. Verantwortlich dafür ist ein Italientief, das kräftigen Regen und einen merklichen Temperatursturz bringt.

Wetterlage von Montag bis Donnerstag

Montag

Zum Wochenbeginn schwächt sich der Einfluss eines Zwischenhochs ab. Die Warmfront des Tiefdruckgebiets DAGMAR, dessen Zentrum sich über dem Ärmelkanal befindet, bringt zunächst lediglich einige Wolkenfelder in den Westen und Nordwesten Österreichs. Regen bleibt jedoch aus.

Dichte Wolkenfelder ziehen von Vorarlberg bis nach Oberösterreich. Im äußersten Westen und in Richtung Mühlviertel können einige Regentropfen fallen. Die meisten Regionen bleiben jedoch trocken, und zeitweise zeigt sich die Sonne, besonders von Unterkärnten bis ins Weinviertel. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen und spielt insgesamt keine große Rolle. Die Temperaturen steigen nach einem frischen Start auf Werte zwischen 12 und 19 Grad Celsius.

Dienstag

Am Dienstag zeigt sich die Sonne zeitweise im Alpenraum sowie im Osten und Süden des Landes, wo es überwiegend trocken bleibt. Vom Bodensee bis ins Innviertel und Mühlviertel halten sich bereits am Morgen dichte Wolken. Im Laufe des Tages breitet sich der Regen von Westen her aus. Ein mäßiger Südostwind weht im Osten, während im Rest des Landes das Wind-Geschehen unauffällig bleibt. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 12 und 19 Grad, wobei die höheren Werte diesmal im Osten zu erwarten sind.

Mittwoch

Am Mittwoch präsentiert sich das Wetter überwiegend trüb und regnerisch. Besonders im Süden Österreichs wird kräftiger Regen erwartet. Trockenere Phasen sind in den Morgenstunden am ehesten im Donauraum und im östlichen Flachland möglich. Am Nachmittag könnten im Rhein- und Inntal kurze sonnige Auflockerungen auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 17 Grad Celsius, bei schwachem bis mäßigem Wind aus südlichen Richtungen.

Donnerstag

Der Donnerstag bleibt entlang der Alpennordseite sowie im Nordosten des Landes überwiegend bewölkt mit zeitweiligem Regen. In Kärnten und im Südburgenland kann sich die Sonne gelegentlich zeigen, bevor gegen Abend die Bewölkung zunimmt und neuer Regen einsetzt. Der Wind dreht auf Nord bis Nordwest und weht meist mäßig, im Osten auch teils lebhaft. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 10 und 18 Grad Celsius, von Nordwest nach Südost gestaffelt.