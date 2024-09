Nach Hitzewelle: Jetzt kommen massive Regen- & Schneemengen

Die GeoSphere Austria hat eine dringende Unwetterwarnung herausgegeben: Ab Donnerstag wird eine Kaltfront aus dem Nordwesten das Wetter in Österreich drastisch verändern.

Harald Seidl, Meteorologe bei GeoSphere Austria, erklärt: „Eine Kaltfront aus dem Nordwesten trifft auf Österreich, während über Oberitalien ein Tiefdruckgebiet entsteht. Diese Konstellation führt zu einer Vermischung kalter und feuchter Luftmassen über Österreich, was vielerorts zu heftigen Regenfällen führen wird.“ Besonders in Gebirgsregionen wird mit erheblichem Neuschnee gerechnet. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 1.000 und 1.500 Metern, könnte aber in einigen Tälern auch darunter fallen.

Massive Wetterumschwung erwartet

Laut aktuellen Prognosen (Stand: Mittwoch, 11. September) wird der Regen am Donnerstag vorerst den Süden und ab Freitag dann den Osten Österreichs besonders treffen. Die intensivsten Regenmengen werden fürs Wochenende erwartet, besonders in den Gebieten vom Nordburgenland über Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und die Obersteiermark bis nach Salzburg. Auch Anfang nächster Woche dürfte es in der Osthälfte Österreichs noch zu starken Regenfällen kommen. Genauere Vorhersagen sind jedoch weiterhin unsicher.

Die großen Regenmengen lassen lokale Überschwemmungen erwarten. Auch kleinere Flüsse und Bäche könnten über die Ufer treten, was zu Verkehrsbehinderungen auf Straßen und Bahnstrecken führen könnte. In höheren Lagen besteht zusätzlich Gefahr durch intensiven Schneefall. Umstürzende Bäume oder herabfallende Äste könnten Verkehrswege blockieren und Stromleitungen beschädigen. Auf Bergpässen wie dem Arlbergpass, dem Radstädter Tauernpass und dem Brennerpass sind winterliche Bedingungen zu erwarten. Auch auf der Tauernautobahn in höheren Lagen könnte es zu Schnee- oder Schneeregen kommen.

Zwischen Donnerstag und Sonntag werden in vielen Regionen Österreichs 100 bis 200 Millimeter Regen erwartet (1 Millimeter Regen entspricht 1 Liter Wasser pro Quadratmeter). In den Berggebieten von Ober- und Niederösterreich sowie der nördlichen Obersteiermark könnten die Mengen sogar über 200 Millimeter hinausgehen. In Vorarlberg und dem Tiroler Oberland werden hingegen geringere Mengen von 40 bis 80 Millimetern erwartet. In höheren Lagen sollen zwischen 100 und 150 Zentimeter Neuschnee fallen, besonders in den Gebieten vom Kaisergebirge bis zum Hochschwab.

Sturmwarnung

Zusätzlich zu den Regen- und Schneemengen wird von Freitag bis Sonntag auch starker bis stürmischer Wind erwartet. In der Osthälfte Österreichs sind Windböen von 70 bis 90 km/h möglich, in exponierten Lagen und auf Bergen sogar noch stärkere.

Diese Wetterlage wird nicht nur Österreich betreffen, sondern auch in den Nachbarländern Slowakei, Tschechien und Polen für erhebliche Regenmengen und damit verbundene Probleme sorgen.