Mihajlo Veruovic Voyage, ein erfolgreicher Immobilieninvestor, spricht offen über seine beruflichen Erfolge, Zukunftspläne und sein Privatleben. Er teilt seine Ansichten über den Immobilienmarkt, seine Pläne und wie er sein Privatleben trotz des Ruhms privat hält.

Voyage, hat in einem kürzlichen Interview Einblicke in seine beruflichen und privaten Erfolge gegeben. „Es bedeutet mir viel, dass ich mir ein Dach über dem Kopf gesichert habe, dass ich in Immobilien investiert habe und es geschafft habe, eine große Penthouse-Wohnung zu kaufen“, sagte Voyage. Er bezeichnet das Jahr 2023 als sein erfolgreichstes Jahr und betont die Wichtigkeit von Immobilieninvestitionen.

Zukunftspläne

Er hat auch seine Zukunftspläne geteilt, die den Kauf eines Hotels beinhalten. „Ich plane auch, ein Hotel zu kaufen. Natürlich wird es so sein, wenn alle Teile zusammenpassen. Ich habe bereits einige Pläne, wie ich das am besten umsetzen kann“, erklärte er.

Trotz seines beruflichen Erfolgs und Ruhms hat Voyage versucht, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. „Meine Freundin ist normal, sie interessiert sich nicht für Popularität, und wir sprechen nicht darüber“, sagte er. Er betonte, wie wichtig es ist, Zeit füreinander zu haben und einander zuzuhören, um eine erfolgreiche Beziehung zu führen.

Voyage’s Lebensphilosophie

Er schloss das Interview mit einer Anekdote ab, die seine Lebensphilosophie unterstreicht: „Sie schaut ihrem Ehemann beim Laufen zu, eine Frau kommt zu ihm und fragt: – Warum laufen diese Leute? – Nun, der Gewinner bekommt 5.000 Dollar. – Gut für ihn, aber warum laufen die anderen?“. Diese Anekdote spiegelt Voyages Ansicht wider, dass es nicht immer um den Gewinn geht, sondern um die Teilnahme und das Streben nach persönlichen Zielen.