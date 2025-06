Vucic trifft KFOR-Kommandeur: Kosovo-Spannungen eskalieren

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat gestern den Vidovdan mit einer Rede in Belgrad begangen. Er erinnerte an die historische Schlacht auf dem Amselfeld und betonte die Bedeutung des Kosovo für die serbische Identität. Ministerpräsidentin Ana Brnabic und Außenminister Ivica Dacic nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil.

Im Anschluss traf Vucic den KFOR-Kommandeur Angelo Michele Ristuccia, um über die Sicherheitslage im Norden des Kosovo zu sprechen. Die Situation in der Region bleibt nach den jüngsten Zusammenstößen zwischen Kosovo-Serben und der kosovarischen Polizei angespannt.

Der Patriarch der Serbisch-Orthodoxen Kirche, Porfirije, hielt einen Gottesdienst im Kloster Gracanica ab, während in Pristina Ministerpräsident Albin Kurti die Unabhängigkeit des Kosovo bekräftigte.

Die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo haben sich im Vorfeld des Vidovdan-Feiertags deutlich verschärft. Die kosovarischen Behörden haben per Gerichtsbeschluss das Zeigen serbischer Flaggen und Symbole während der diesjährigen Feierlichkeiten untersagt. Von serbischer Seite wird dies als gezielte Einschränkung kultureller und religiöser Identität scharf kritisiert.

Während die serbische Regierung den Vidovdan als zentrales Element nationaler Identität und als Erinnerung an die Schlacht auf dem Amselfeld von 1389 zelebriert, betrachtet die kosovarische Führung die serbischen Symbole als Provokation und potenzielle Gefahr für die öffentliche Ordnung.

Diese gegensätzlichen Narrative verdeutlichen die historische Dimension des anhaltenden Konflikts, in dem der Vidovdan-Feiertag von beiden Seiten politisch instrumentalisiert wird.