Vucics Partei SNS gewinnt vorläufige Mehrheit in Serbien (GALERIE)

Die Wahlen 2023 in Serbien markieren einen Schlüsselmoment nach anderthalb Jahren politischer Entwicklung. Heute abgehalten, werden die endgültigen Ergebnisse laut der Republikanischen Wahlkommission (REC) innerhalb von 24 Stunden erwartet.

Eine Periode politischer Entwicklungen und gesellschaftlicher Veränderungen kulminiert nun in den Wahlen 2023 in Serbien, die etwas mehr als eineinhalb Jahre nach den vorangegangenen Parlaments-, Stadt- und Präsidentschaftswahlen stattfinden. In einem politischen Klima, das von Debatten über wirtschaftliche Herausforderungen, soziale Fragen und internationale Beziehungen geprägt ist, steht das Land vor einer bedeutenden Wegweisung.

Insbesondere die am heutigen Wahlsonntag, den 17. Dezember 2023, abgehaltenen vorgezogenen Wahlen rücken die politische Landschaft Serbiens in den Fokus. Dabei gibt die Republikanische Wahlkommission (REC) bekannt, dass die endgültige Zahl der wahlberechtigten Wähler bei den Parlamentswahlen 6.500.666 betrug.

Ergebnis in 24 Stunden

Die Republikanische Wahlkommission (REC) sieht sich gemäß dem Gesetz über die Wahl von Volksvertretern verpflichtet, die vorläufigen Ergebnisse innerhalb von 24 Stunden nach Abschluss des Wahlverfahrens in den Wahllokalen zu präsentieren. Mit der letzten gesetzlichen Frist kurz nach 20 Uhr morgen, also am Montag, bleibt die gesamte serbische Nation in Erwartung.

Die vorläufigen Ergebnisse zeichnen allerdings ein klares Bild: die Serbische Fortschrittspartei (SNS) gewinnt die klare Mehrheit – bislang. Mit 68,3 Prozent der ausgezählten Stimmen erreicht Vucic damit den erste Platz (46,6 Prozent). Ob sich das Wahlergebnis mit den letzten 31,7 Prozent drehen lässt, ist fraglich.

Quellen: europeelects