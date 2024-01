Mit tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Franz Beckenbauer, einer der prägenden Figuren des internationalen Fußballs, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist. In zahlreichen Berichten wurde oft behauptet, dass Franz Beckenbauer aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens stammt und sein Vater während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland interniert war. Zivorad Milosavljevic, bekannt als Jepur, behauptete 1971, der Vater des berühmten Beckenbauers zu sein. Milosavljevic, aus dem Dorf Sekuric, erzählte in einem Interview für die damalige Zeitung „Tempo“ ausführlich zu diesem Thema.

„Als Unteroffizier der jugoslawischen Armee wurde ich im April 1941 in Kavadarci von den Deutschen gefangen genommen. Über Bulgarien und Rumänien wurde ich in das Lager Milberg in der Nähe von Leipzig transportiert, wo ich bis zum Zusammenbruch des Dritten Reiches blieb. Glücklicherweise verlief meine Gefangenschaft mit Arbeit auf den umliegenden Gütern, was mir die Leiden erheblich erleichterte. Im Mai 1945 wurden auch wir Gefangenen befreit, und während wir auf die Rückkehr in die Heimat warteten, spazierten wir durch die umliegenden Städte. Eines Tages lernte ich in der Stadt Delic ein Mädchen kennen. Blond, grüne Augen, mittlere Größe, ihr Name war Helga oder Ana Beckenbauer, ich erinnere mich nicht mehr genau. Sie gefiel mir, und ich ihr. Wir hatten sieben Tage Spaß miteinander, und ihr Vater, der eine Kneipe führte, schlug vor, dass wir heiraten sollten. Ich stimmte zu. Einige Italiener spielten auf der Hochzeit, mein Landsmann Ljuba Pavlovic war auch dabei. Das Einzige, was ich auf der Hochzeit sagte, war der Nachname Mitrovic, nicht Milosavljevic, ich weiß nicht einmal warum“, erzählte Onkel Zivadin.

Zwei Monate später, als er auf der Straße unterwegs war, traf ihn die russische Armee und trieb ihn erneut ins Lager. Er hat seine Frau nie wiedergesehen, die ihm nur wenige Tage zuvor gesagt hatte, dass sie schwanger sei. Im Lager nahmen sie ihm die Bilder von der Hochzeit ab, und er wurde nach Jugoslawien deportiert.

„Nach meiner Rückkehr nach Sekurc war es schwer für mich, meine schwangere Frau zurücklassen zu müssen, aber im Laufe der Zeit, überwältigt von verschiedenen Problemen, habe ich vergessen, was war. Ende 1946 oder Anfang 1947 erreichte ein Brief aus Deutschland das Dorf auf den Namen Zivadin Mitrovic, aber da es niemanden mit diesem Namen gab, wurde der Brief von den örtlichen Behörden zurückgeschickt. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Ich habe jahrelang nichts von meiner Frau gehört, aber Leute, die Fußball verfolgen und mich kennen, sagen, dass dieser Franz Beckenbauer sehr nach mir aussieht und irgendwo erklärt haben soll, dass sein Vater Jugoslawe war. Ich würde gerne sehen, dass das überprüft wird, ihn treffen, denn ich habe keine anderen Kinder“, beendete Jepur Milosavljevic seine Geschichte.

Natürlich übernahmen deutsche Medien damals Zivorads Aussage, und auch Beckenbauer selbst meldete sich bei einem Interview mit dem damaligen „Politika“-Korrespondenten aus München zu Wort.

Franz Beckenbauer dementiert alles

„Während ich Beckenbauer Fragen stellte, lachte er herzlich. Er sagte mir, dass seine Mutter Antonia heißt, nicht Ana oder Helga, wie es Jepur angegeben hatte, dass sie nicht in der Nähe von Leipzig, sondern in München gelebt hat, dass auch ihr Vater nie aus der bayerischen Hauptstadt herausgekommen ist und keine Kneipe betrieben hat. Außerdem hat sie sich bereits 1938 mit Franz Beckenbauer, nach dem er benannt wurde, verheiratet. Nach Jepurs Berechnungen wurde sein Sohn 1946 geboren, aber „der Kaiser“ wurde ein halbes Jahr zuvor geboren. Darüber hinaus hat Beckenbauer nie gesagt, dass sein Vater Jugoslawe ist. Die Namensähnlichkeit besteht also nur im Nachnamen. Vielleicht hat Zivadin eine Frau namens Beckenbauer geheiratet, da der Nachname oft vertreten ist.