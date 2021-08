Warnung an Balkan-Urlauber: Hier wird es am Wochenende Stau geben

Das stärkste Reise-Wochenende des Sommers liegt zwar hinter uns, trotzdem ist die Stau-Saison noch keinesfalls vorbei. Am kommenden Wochenende wird es auf mehreren Transitrouten zu einem dichten Reiseverkehr kommen. Auch an einigen Grenzübergängen wird es laut ÖAMTC Stau und lange Wartezeiten geben.

Der Verkehrsclub meldete am Mittwoch weiters, dass auf der Tauern Autobahn (A10) die stärksten Staus erwartet werden. Zwischen dem Knoten Salzburg und dem Knoten Pongau wird mit einem Stop-and-go-Verkehr in beiden Richtungen gerechnet. Auch auf der Karawanken Autobahn (A11) in Kärnten und auf der Fernpass-Strecke (B179) in Tirol könnte sich der Verkehr als zäh erweisen. Auf der A9 (Pyhrn Autobahn) wird man ebenso mit Wartezeiten rechnen müssen, speziell bei der Mautstelle Bosruck.

Grenzen

Seit Wochen wird von strapaziösen Grenzübergängen und Staus berichtet. Auch dieses Wochenende ist nichts für schwache Nerven: Mit deutlich über einer Stunde Wartezeit ist laut ÖAMTC am Walserberg (A1), beim Karawankentunnel (A11) und in Nickelsdorf (A4) zu rechnen. Auch in Suben (A8) und Kufstein/Kiefersfelden (A12) werden die Autofahrer längere Verzögerungen einkalkulieren müssen.

Weiterhin eine Nervenprobe stellen die Grenzübergänge zwischen Kroatien und Slowenien dar. Zur Erinnerung: Letztes Wochenende betrugen die Wartezeiten teilweise über drei Stunden, beispielsweise auf der Strecke Marburg – Zagreb bei Gruskovje/Macelj.

