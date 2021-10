Was deine Telefonnummer über deinen Charakter aussagt

Wenn man der Numerologie Glauben schenkt, so hat unsere Telefonnummer eine ähnlich starke Auswirkung auf unser Leben wie unser Name. Wir erklären euch, wie ihr eure Schicksalszahl errechnet.

Im ersten Schritt muss man so lange die Quersumme seiner Telefonnummer errechnen, bis man auf eine einstellige Zahl kommt. Nehmen wir zum Beispiel die Zahl 79135414236.

7 + 9 + 1 + 3 + 5 + 4 + 1 + 4 + 2 + 3 + 6 = 45 – 4+5 = 9.

Hat man sich die Zahl errechnet, kann man dann nachsehen, was die Numerologie dazu sagt:

1

Die 1 beeinflusst die Möglichkeit die Initiative zu ergreifen, fördert unabhängiges und aktives Handeln und Neuanfänge. Menschen mit solch einer Telefonnummer können geschäftliche Probleme jeglicher Art mit Leichtigkeit lösen und sind sehr gut im Umgang mit Verträgen, Rechtsfragen und notariellen Angelegenheiten. Menschen mit der Nummer 1 werden von seinen inneren Kräften getrieben. Sie haben viel Energie, um all seine Ideen zu verwirklichen.

2

Menschen mit dieser Zahl empfinden es als bequemer, einen Anruf anzunehmen als einen zu tätigen. Einzig in Ausnahmesituationen rufen sie zuerst an und dann auch nur, wenn sie wissen, dass ihnen der Gesprächspartner keine Sorgen, Zweifel oder Gefühle der Unzufriedenheit bereitet. Der Besitzer einer solchen Nummer findet schnell eine gemeinsame Sprache mit den Menschen um ihn herum. Frieden und Harmonie herrschen in dieser Person. Wenn er jedoch mehr erreichen will, muss er seine Komfortzone verlassen.

3

Diese Nummer eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Aktivitäten und für die Beendigung jeder angefangenen und alten Tätigkeit bzw. Aufgabe. Sie ist ideal für Journalisten und Werbetreibende, Künstler, Schauspieler, Pop-, Tourismus- und Handelsvertreter. Diese Telefonnummer eignet sich hervorragend für Verhandlungen über Geschäftstreffen, Reisen, Unterhaltung usw. Die Zahl 3 bedeutet jedoch auch, dass man seine Aufmerksamkeit auf sich selbst richten sollte. Höchstwahrscheinlich möchte eine solche Person oft allen helfen und wird dabei zerrissen, da sie nicht alles rechtzeitig erledigen kann. Es ist Zeit, an sich selbst zu denken. Versuche zuerst, dir selbst zu helfen, und dann wird es keine Last sein, anderen zu helfen.

4

Diese Nummer bedeutet die Fähigkeit harte, kreative und ernsthafte Arbeiten zu verrichten. Menschen mit dieser sollten nicht über wichtige Dinge nachdenken und sich Spekulationen hingeben. Die 4 ist gut für Gespräche über Hausarbeit, Renovierung von Räumlichkeiten und überhaupt nicht für Gespräche über Reisen, Unterhaltung, Unterhaltung … Wir empfehlen, dass die Besitzer einer solchen Nummer lernen, aus der üblichen Situation herauszukommen und nach neuen Wegen zu suchen, um Probleme auf ihrem Weg zu lösen. Höchstwahrscheinlich muss eine solche Person ihre Weltanschauung ändern.