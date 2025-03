Wasserfasten im serbisch-orthodoxem Glauben: Was ist erlaubt?

Die Fastenzeit 2025 bringt eine strenge Herausforderung: Fasten auf Wasser. Verzicht auf tierische Produkte und pflanzliche Fette steht im Fokus.

Die Fastenzeit im Jahr 2025, die vom 3. März bis zum 19. April dauert, umfasst insgesamt 48 Tage und ist in sieben Wochen unterteilt. Jede Woche hat spezifische Namen und Regeln. In der christlichen Tradition gilt diese Fastenzeit als besonders streng, insbesondere das sogenannte Fasten auf Wasser. Diese Praxis erfordert den vollständigen Verzicht auf tierische Produkte wie Fleisch, Milchprodukte und Eier sowie auf Fisch und pflanzliche Öle.

Beim Fasten auf Wasser beschränkt sich die Ernährung auf pflanzliche Lebensmittel und Wasser. Das bedeutet, dass alle Fette, einschließlich pflanzlicher Öle und pflanzlicher Milch, vermieden werden müssen. Die Zubereitung der Speisen erfolgt ausschließlich durch Kochen in Wasser oder Dampf. Gläubige, die diese Form des Fastens praktizieren, konsumieren keine pflanzlichen Öle oder pflanzliche Milch wie Soja-, Mandel- oder Hafermilch, noch Produkte, die diese enthalten. Die Ernährung basiert auf einer einfachen Kost aus Gemüse, Obst, Getreide und Hülsenfrüchten, wobei auf Zusätze wie Öl, Butter oder andere Fette verzichtet wird. Verarbeitete Lebensmittel sollten ebenfalls gemieden werden, um Versuchungen zu widerstehen.

Das Fasten auf Wasser bedeutet den vollständigen Verzicht auf alle tierischen Produkte, Fisch und auch pflanzliche Fette – diese Lebensmittel sollten vollständig ausgeschlossen werden. Ebenso ist Alkohol während des Fastens zu vermeiden, um sich vollständig auf die spirituelle Praxis zu konzentrieren.

Ziel des Fastens

Das Ziel des Fastens ist es, Körper, Geist und Seele zu reinigen und die Verbindung zum Glauben und zu spirituellen Praktiken zu stärken. An strengen Fastentagen sollten ausschließlich Gerichte auf Wasserbasis zubereitet werden. Trotz des Verzichts gibt es zahlreiche schmackhafte und nahrhafte Lebensmittel, die erlaubt sind. Dazu gehören alle Formen von Gemüse und Obst, die frisch, gekocht, gebacken oder gedämpft verzehrt werden können, solange kein Öl verwendet wird. Auch alle Getreidesorten, Nüsse und Nudeln sind erlaubt.

Für ein erfolgreiches Fasten auf Wasser ist eine gute Vorbereitung und Planung der Mahlzeiten entscheidend. Dies stellt sicher, dass die Ernährung ausgewogen und nährstoffreich bleibt und keine wichtigen Nährstoffe fehlen. Ein wöchentlicher Mahlzeitenplan kann helfen, stets gesunde Lebensmittel zur Verfügung zu haben und nicht auf ungesunde Alternativen zurückzugreifen. Suppen und Eintöpfe auf Gemüsebasis, Salate aus frischem Gemüse mit Getreide, Hauptgerichte mit Vollkornnudeln und gebackenem Gemüse sind einige der Optionen, die ohne Öl zubereitet werden können.

Hülsenfrüchte und Getreide sind hervorragende Quellen für Proteine und Ballaststoffe und tragen dazu bei, während des Fastens satt und energiegeladen zu bleiben. Gemüse und Obst sollten in jede Mahlzeit integriert werden, da sie reich an Vitaminen und Ballaststoffen sind, was entscheidend für die Energie und Gesundheit ist. Ausreichend Flüssigkeit in Form von Wasser und Kräutertees ist ebenfalls wichtig, um den Körper zu hydratisieren und Energie zu erhalten. Auch Smoothies aus Obst und Gemüse sind erlaubt.