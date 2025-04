Wechselhaftes Aprilwetter in Wien: Wind und Sonne prägen den Tag

Ein frischer Wind weht heute durch Wien und sorgt für Abwechslung nach den frühlingshaften Tagen: Noch am frühen Morgen zeigt sich die Stadt von ihrer wechselhaften Seite, bevor sich zum Mittag und Nachmittag wieder etwas mehr Sonne durchsetzen kann. Die Luft ist kräftig in Bewegung—das Wetter präsentiert sich am 17. April lebendig, typisch für den launischen April, der immer für Überraschungen gut ist.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Der Tag startet in Wien bei etwa 12 °C und leichtem Sprühregen, begleitet von mäßigem bis starkem Wind aus Süd-Südost mit Böen zwischen 35 und 64 km/h.

Vormittag: Bereits am Vormittag wird es trockener, die Temperaturen steigen auf 16 °C, bleiben aber unter dichter Bewölkung.

Nachmittag und Abend: Im Laufe des Nachmittags und Abends lockert es weiter auf, bevor gegen Abend erneut kurze, aber kräftige Regenschauer möglich sind. Die Temperaturen gehen auf rund 15 °C zurück.

Nacht: In der Nacht klärt sich der Himmel weitgehend auf, eine angenehme, milde Nacht mit Tiefstwerten von 16 °C steht bevor.

Wind: Der Wind bleibt tagsüber ein Thema; mit Spitzen bis 64 km/h empfiehlt es sich, empfindliche Gegenstände im Freien zu sichern.

Hinweis: Wetterwarnungen für Wien sind heute keine ausgesprochen, doch der kräftige Wind kann für empfindliche Personen oder Radfahrer mitunter unangenehm werden.

Wetter in ganz Österreich

Osten (Niederösterreich, Burgenland): Auch in den östlichen Bundesländern zeigt sich das Wetter wechselhaft. Wolken und kurze Schauer prägen das Bild, bei Tageshöchstwerten zwischen 15 und 19 °C. Im Flachland kann der Wind ähnlich kräftig wie in Wien ausfallen.

Süden (Steiermark, Kärnten): Im Süden lockert es bereits am Vormittag auf, mit längeren sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen erreichen angenehme 17 bis 21 °C und es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Der Wind spielt hier keine nennenswerte Rolle.

Westen (Tirol, Vorarlberg, Salzburg): Im Westen startet der Tag bewölkt bis bedeckt, stellenweise kann es in höheren Lagen leicht regnen. Tagsüber steigt die Temperatur je nach Höhenlage auf 10 bis 16 °C. Am Nachmittag wird es auch hier freundlicher, die Sonne setzt sich zögerlich durch. Der Wind ist meist schwach bis mäßig.

Zentrum (Oberösterreich): Das zentrale Oberösterreich zeigt sich mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Kurze Schauer sind vereinzelt möglich, insgesamt bleibt es aber freundlich und trocken bei maximal 14 bis 17 °C. Der Wind weht meist nur schwach.

Wettertrend für die kommenden Tage

Morgen, am 18. April, erwartet Wien ein sonniger, spätfrühlingshafter Tag: Mit bis zu 25 °C wird es richtig warm, die Sonne scheint häufig, und der Wind lässt deutlich nach.

Am Freitag kühlt es im Zuge einer neuen Störung wieder spürbar ab, Wolken verdichten sich und einzelne Regenschauer sind möglich. Die Höchsttemperaturen sinken dann auf rund 18 °C.

KOSMO-Wettertipp

Wer heute unterwegs ist, sollte den Wind nicht unterschätzen—ganz gleich, ob beim Radeln durch den Prater oder beim Spaziergang am Donaukanal. Ein leichter Schal schützt vor Zugluft, und wer flexibel plant, nutzt die auflockernden Abschnitte für Aktivitäten im Freien. Das Aprilwetter bleibt abwechslungsreich – lassen Sie sich überraschen, aber halten Sie den Regenschirm für alle Fälle griffbereit!