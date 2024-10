WEGA-Einsatz: 22-Jähriger bedrohte Mutter mit Schusswaffe

Ein Streit mit der eigenen Mutter am Montagmorgen hat einen 22-jährigen Mann in Wien-Floridsdorf dazu gebracht, zur Waffe zu greifen. Die Sondereinheit WEGA wurde alarmiert und konnte den serbischen Staatsbürger schließlich festnehmen.

Vorfall in der Wohnung

Um etwa 7.30 Uhr kam es in der Wohnung des jungen Mannes zu einer Auseinandersetzung mit seiner Mutter. Es ist noch unklar, was genau dazu führte, dass der Streit eskalierte. Berichten zufolge soll der Mann während des Streits in der Wohnung randaliert und Gegenstände geworfen haben, bevor er alle Grenzen überschritt und mit einer Schusswaffe drohte.

Flucht und Festnahme

Nach der Drohung verließ der 22-Jährige fluchtartig die Wohnung. Die Wiener Sondereinheit WEGA wurde umgehend informiert und leitete eine Sofortfahndung ein. An einer nahegelegenen Bushaltestelle wurde der Mann ohne die mutmaßliche Schusswaffe aufgegriffen und vorläufig wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung festgenommen. Eine einstweilige Verfügung verbietet ihm vorerst, sich seiner Mutter zu nähern. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.