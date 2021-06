Wega-Einsatz: Vater verletzt weinendes Baby “massiv”- es kämpft um sein Leben

Schreckliche Szenen in Wien: Ein 31-jähriger Mann soll ein erst zweieinhalb Monate altes Kind so stark geschüttelt haben, dass das Baby nun in Lebensgefahr schwebt.

Die Polizei in Wien gab bekannt, dass sich die Tat am letzten Freitag ereignete. Aufgrund von “massiven Verletzungen” musste die kleine Tochter per Notarzt-Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Mutter des kleinen Kindes, eine 22-Jährige, soll bei der Misshandlung tatenlos zugesehen haben. Am Mittwoch wurde das Paar nun durch Einheiten des Landeskriminalamts Wien und des Einsatzkommandos der Wega in einer Wohnung in Liesing festgenommen. Sie zeigten sich nach einer Weile geständig, nachdem sie zunächst alles abgestritten hatten. Wer die Beamten alarmiert hat, ist bisher unklar.

Amtsbekanntes Paar

Das Paar soll der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) amtsbekannt sein. “Wir haben die Familie gekannt und betreut”, bestätigte eine Sprecherin gegenüber der APA. Die Familie wandte sich demnach wegen finanziellen Fragen und aus Existenzängsten an das Amt. Das Baby wird immer noch im Spital behandelt und kämpft nach dem Schütteltrauma um sein Leben.