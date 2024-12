Wegen Auto-Aufkleber: Kroaten holen Schlagring und Axt raus

Auf einem Rastplatz der Westautobahn bei Regau geriet ein Streit zwischen zwei Kroaten vollkommen außer Kontrolle. Der Auslöser: Ein provokanter Autoaufkleber, der die Gemüter erhitzte. Am Ende standen sich die Männer mit gefährlichen Waffen gegenüber.

Provokanter Aufkleber sorgt für Wut

Der Konflikt begann am Samstag auf der Autobahn. Ein 29-jähriger Kroate aus Traun überholte den Wagen eines 31-jährigen Landsmanns aus Eggelsberg. Am Heck des Fahrzeugs des Älteren prangte ein Aufkleber, der offenbar die Gefühle des jüngeren Mannes verletzte. Der Cartoon zeigte, wie auf die Landkarte Kroatiens uriniert wird. Dieser Anblick versetzte den 29-Jährigen in Rage. Noch während der Fahrt begannen die beiden, wild miteinander zu gestikulieren.

Eskalation auf dem Rastplatz

Die Situation spitzte sich zu, als die Männer auf einem Rastplatz anhielten. Nach lautstarken Auseinandersetzungen liefen beide zu ihren Autos, um sich zu bewaffnen. Der 29-Jährige zog eine Axt aus seinem Fahrzeug, während sein 31-jähriger Gegner einen Schlagring hervorholte. Trotz der bedrohlichen Szenen blieb es bei verbalen Drohungen, bis der Jüngere die Flucht ergriff.

Lesen Sie auch: Überholmanöver eskaliert: Faustschläge durchs Autofenster Ein Verkehrskonflikt in Wien-Liesing eskaliert in eine gewaltsame Auseinandersetzung. Die Polizei ermittelt.

Streit eskaliert: Lkw-Fahrer töten Kollegen Ein Streit unter Lkw-Fahrern in Oberrot endet tödlich. Drei Männer sind festgenommen, Ermittlungen sind im Gange.

Hochzeitsfeier eskaliert: WEGA-Einsatz wegen Schüssen Grund für das Einschreiten der Spezialeinheit war das mutmaßliche Abfeuern von Schüssen aus den fahrenden Fahrzeugen.

Der 31-Jährige fuhr direkt zur Polizei und meldete den Vorfall. Die Beamten konnten den flüchtigen 29-Jährigen kurze Zeit später stoppen. Da dieser bereits polizeilich bekannt war, wurde er in die Justizanstalt gebracht. Doch auch sein älterer Kontrahent wird angezeigt: Der Schlagring gilt als verbotene Waffe, und er hatte ebenfalls gefährliche Drohungen ausgestoßen.