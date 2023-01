Wegen der Liebe zog die Thailänderin in ein Dorf in Serbien 

Der Epilog der virtuellen Bekanntschaft, die nach sieben Jahren über Facebook zur Liebe wurde, ist die Hochzeit zwischen Stefan aus Serbien und Thamon, einer Lehrerin aus Thailand.

Das erste Treffen zwischen Stefan Miletic aus Marenovo bei Varvarin und Thamon Jitsanong war in der realen Welt im August letzten Jahres. Nach einem Monat haben sie geheiratet, schreibt RTS und berichtet das Medium Kurir.

Zum ersten Mal in ihrem Leben zog Thamon Stiefel an, denn dort wo sie geboren wurde, gibt es ewigen Sommer. „Ich liebe den Winter hier in Marenovo und die Leute sind gut zu mir. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt Schnee sehe. Ich hoffe, er fällt wieder. Alles hier ist neu für mich, aber schön“, sagt Thamon Jitsanong.

FOTO: (Screenshot/RTS)

Wie serbische Medien berichten, ist der Winter nur ein Teil dessen, woran sie sich in Serbien seit der Ankunft gewöhnt hat. Dazu kommen die unterschiedliche Kultur, Sprache, Religion… „Heiligabend und all das war etwas Unglaubliches für sie. Alles ist anders, aber wir verstehen uns“, erklärte Stefan Miletic.

„Sowohl in der Familie als auch in der Nachbarschaft, die etwas skeptisch war, herrscht Verständnis. Die Einheimischen hier hätten nicht geglaubt, dass es passieren würde, dass sie tatsächlich von Thailand nach Serbien kommen und so ein exotisches Land verlassen würde, aber die Liebe hat gewonnen“, fügte Stefan hinzu.

„Ich unterstütze immer alles, was ihr gefällt. Bisher hat sie alles super gemeistert. Es muss schon ein bisschen aufwändig sein, aber sie schafft das alles sehr gut“, erklärte Stefans Mutter Jasmina.

„Guten Morgen, gute Nacht, vielen Dank, Kohl, Gurke, Walnüsse. See you tomorrow. Bis morgen…“, unterhalten sich Thamon und Stefan auf Serbisch.

Und nach der Taufe und Hochzeit in der orthodoxen Kirche wird aus Thamon Tamara werden.