Weihnachtsstau am Balkan: Vermeidet diese Grenzübergänge

An den Außengrenzen Sloweniens kommt es ab heute zu Staus und langen Wartezeiten. Auto-Moto-Klubs warnen vor einem Chaos an den Weihnachtsfeiertagen.

Wegen den verschärften Kontrollen kommt es bereits am Freitagmorgen zu Autokolonnen in der Länge von fünf Kilometern am Grenzübergang Obrežje/Bregana. Dies sorgt für stundenlange Wartezeiten für Autos und Autobusse.

Menschen die zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroatien, sowie den Schengen-Ländern reisen müssen längere Wartezeit in Kauf nehmen. Daher wird vom Verkehrsservice Sloweniens für das bevorstehende Weihnachtswochenende geraten, diesen Grenzübergang zu meiden. Jedoch sollte man sich nicht zu früh freuen, denn Stau wird es auch an den anderen Grenzen bei Bajakovo, Pasjak und Macelj geben.

Die Wartezeiten dort sollten sich laut Prognosen des kroatischen beziehungsweise slowenischen Verkehrsservices jedoch in Grenzen halten.

Die Verkehr-Hotspots zu Feiertagen

Mit Behinderungen und Staus ist nach Angaben der Verkehrsclubs auf folgenden Routen zu achten:

-A 8 Innkreis Autobahn

-A 10 Tauern Autobahn

-A 9 Pyhrn Autobahn und über den Brenner (A 12 Inntal und A 13 Brenner Autobahn)

-Auf der West-Ost Strecke, speziell der A 1 West, A 21 Wiener Außenring, A 4 Ost Autobahn sowie S 1 Außenring Schnellstraße ist ebenfalls mit verstärktem Reiseverkehr zu rechnen.

– A 2 im Bereich der Baustellen Nordumfahrung Klagenfurt

– A 4 ab Fischamend (Verengung von drei auf zwei Fahrstreifen)

-A 11 vor dem Karawankentunnel

-A 13 im Bereich Innsbruck und vor der Grenze zu Italien

Stau am Balkan



Am Autobahngrenzübergang bei Gruškovje, Dragonja und Rupa wird es zu stundenlangen Wartezeiten kommen. Zur Erinnerung: Die Wartezeiten betragen teilweise stundenlang, beispielsweise auf diesen Strecken:



Marburg (Maribor) – Zagreb bei Gruskovje/Macelj

Nova Gradiska (Kroatien) – Stara Gradiska (Bosnien-Herzegowina)

Außerdem werden ungarisch/serbische Grenzübergänge auch lang und verstopft sein:

Horgos/Röszke: Route Belgrad – Szeged – Budapest (E75)

Nadlac/Nagylak: Route Timisoara – Szeged – Budapest