Wie herzig: Aida kreiert Dubai-Schokolade in Herzform!

Die Begeisterung für die Dubai-Schokolade hat nun auch Österreich erreicht, und die Wiener Konditorei „Aida“ ist vorne mit dabei. Ab sofort können Schokoladenliebhaber in Aida-Filialen die exotische Süßigkeit genießen, die ursprünglich durch TikTok viral wurde und inzwischen eine regelrechte Sensation ist.

Aida verfeinert das beliebte „Dubai Herz“ mit feinster belgischer Dunkel- und Heller Schokolade von Callebaut, kombiniert mit einer zartschmelzenden Pistaziencreme. Umhüllt von hauchdünnem Engelshaar, lässt diese Kreation das Gefühl von „Tausendundeiner Nacht“ auf der Zunge zergehen. Ein wahres Meisterwerk der Konditoreikunst, das traditionelles Wiener Handwerk mit dem Flair des Orients vereint.

Diese Dubai-Schokolade hat ihren Ursprung als Trendprodukt auf TikTok gefunden, doch inzwischen ist sie in den Regalen führender österreichischer Supermärkte wie Spar zu finden. Die Konditoreien und Bäckereien setzen immer wieder neue Akzente, um die Schokolade auf kreative Weise in ihre Angebote zu integrieren. Bei der Veranstaltung „Tartufo Totale“ etwa wurde sie mit edlen Trüffeln kombiniert, und die Wiener Bäckerei Groissböck überraschte mit Dubai-Schokolade gefüllten Krapfen, die für riesige Schlangen am Eröffnungstag sorgten. Ab dem 14. November gibt es eine exklusive Kreation der Wiener Bäckerei „DerMann“ : die Plunderschnecke mit Dubai-Schokolade – ein weiteres Highlight des unaufhaltsamen Hypes.

Aida Herz

„Aida“ folgt dem Trend und setzt auf eine exklusive Interpretation der Dubai-Schokolade. Ab Freitag können Kunden das orientalische Geschmackserlebnis in einer der bekanntesten Wiener Konditoreien genießen. Ein weiterer Höhepunkt des Dubai-Schokolade-Hypes: Auch die renommierte Schweizer Marke Lindt brachte bereits ihre eigene Version der Schokolade auf den Markt, was dazu führte, dass Menschen in den frühen Morgenstunden vor den Geschäften Schlange standen, um eine der limitierten Tafeln zu ergattern.

Der Hype ist längst über die Grenzen Österreichs hinausgegangen, und auch Deutschland freut sich über die Dubai-Schokolade, die mittlerweile auf Plattformen wie eBay zu Preisen von bis zu 350 Euro gehandelt wird. Mit Aida bekommt dieser Trend nun eine ganz besondere Note – eine gelungene Fusion von Wiener Tradition und einem Hauch von Orient, der sicherlich noch viele weitere Schokoladenliebhaber in den Bann ziehen wird.