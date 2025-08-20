Wie lange ist Wasser in einer geöffneten Flasche noch trinkbar?

Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel, doch wie lange bleibt es in der angebrochenen Flasche frisch? Die Antwort überrascht selbst erfahrene Verbraucher.

Der menschliche Körper besteht je nach Alter und körperlicher Verfassung zu 50 bis 80 Prozent aus Wasser, was die zentrale Bedeutung dieses Getränks für unsere Existenz unterstreicht. Besonders in den Sommermonaten ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr unerlässlich, weshalb viele Menschen stets eine Trinkflasche bei sich tragen. Doch wie verhält es sich mit der Haltbarkeit, wenn der Inhalt nicht sofort konsumiert wird?

Im Gegensatz zu anderen Lebensmitteln und Getränken verdirbt Wasser nicht im herkömmlichen Sinne. Zwar tragen Mineralwasserflaschen ein gesetzlich vorgeschriebenes Mindesthaltbarkeitsdatum, doch laut Angaben der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser besteht auch nach Ablauf dieses Datums kein Grund zur Besorgnis, sofern die Abfüllung unter hygienischen Bedingungen erfolgte. Die konservierende Eigenschaft der Kohlensäure sorgt dafür, dass die Flüssigkeit in ordnungsgemäß verschlossenen Behältnissen theoretisch unbegrenzt genießbar bleibt – ein Prinzip, das sowohl für kohlensäurehaltiges als auch für stilles Wasser gilt.

Geschmackliche Veränderungen

Hauptsächlich verändert sich der Geschmack des Wassers durch die Aufnahme von Sauerstoff, was zu einer Verschiebung des pH-Werts führt. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, dass der pH-Wert von Wasser in angebrochenen Flaschen durch den Kontakt mit Sauerstoff sinkt, was zu einem säuerlichen Geschmack führt. Diese Veränderung ist jedoch gesundheitlich unbedenklich, solange keine Keime eingetragen werden. Dabei spielt auch das Flaschenmaterial eine Rolle: In Plastikbehältern schmeckt Wasser schneller abgestanden, während es in Glasflaschen länger seine ursprüngliche Frische behält.

Bei bereits geöffneten Flaschen hängt die Haltbarkeit von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich bleibt das Wasser lange genießbar, sofern keine Bakterien hineingelangt sind. Dies ist jedoch kaum zu vermeiden, wenn direkt aus der Flasche getrunken wird – insbesondere wenn mehrere Personen dieselbe Flasche nutzen. In der Regel stellt dies kein nennenswertes Gesundheitsrisiko dar, es sei denn, einer der Konsumenten leidet an einer übertragbaren Erkrankung oder Infektion.

Richtige Lagerung

Um die Haltbarkeit von Wasser in angebrochenen Flaschen zu maximieren, empfiehlt sich die Verwendung eines Glases anstelle des direkten Trinkens aus der Flasche. Zudem spielt die richtige Lagerung eine entscheidende Rolle: Idealerweise bewahrt man Wasser im Kühlschrank oder an einem anderen kühlen, lichtgeschützten Ort auf. Unter diesen Bedingungen kann das Wasser auch nach längerer Zeit bedenkenlos konsumiert werden.

Experten empfehlen jedoch, angebrochene Wasserflaschen möglichst innerhalb weniger Tage zu leeren, da sich bei längerer Lagerung und insbesondere bei höheren Temperaturen Mikroorganismen vermehren können. Das Risiko steigt, wenn direkt aus der Flasche getrunken oder diese von mehreren Personen genutzt wird. Allerdings muss man den abgestandenen Geschmack in Kauf nehmen.