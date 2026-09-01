Wien bekommt neue Gastro-Hotspots: Diese Lokale eröffnen im September

Wien bekommt im September frischen kulinarischen Wind – von japanischer Neuausrichtung bis zur Pommes-Revolution ist alles dabei.

Der September beschert Wien eine bemerkenswerte Welle an gastronomischen Neueröffnungen – von neapolitanischer Pizzatradition bis hin zu asiatischer Teekultur ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Im Wien-Hernals öffnet das CASÈ seine Türen und widmet sich ganz der Pizza nach Caserta-Art. Das Herzstück des Konzepts ist ein aufwendig gereifter Teig, der besonders leicht und luftig ausfällt – verfeinert mit Zutaten direkt aus Italien. Zu finden ist das Lokal in der Rokitanskygasse 11, 1170 Wien.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

In der Schleifmühlgasse 8 in Wien-Wieden richtet sich die Kikko Bā neu aus: Ab dem 2. September 2026 steht das Lokal ganz im Zeichen japanischer Küche – mit einem überarbeiteten Speisenangebot, das sowohl neue Kreationen als auch bewährte Gerichte umfasst.

Vegane Klassiker

Das sophie7 in der Apollogasse 21 in Wien-Neubau hat seinen Platz im ehemaligen Sophienspital gefunden und vereint unter einem Dach Restaurant, Bar und Eventlocation. Kulinarisch liegt der Schwerpunkt auf vegetarischen und veganen Gerichten.

Wer asiatische Teekultur in modernem Gewand erleben möchte, wird im Cha Studio in der Opernpassage fündig. Das Lokal an der Adresse Operngasse 1 in Wien-Innere Stadt setzt auf Matcha und Specialty Coffee – präsentiert in einem klar gestalteten, minimalistischen Ambiente.

In der Porzellangasse 9 in Wien-Alsergrund verbindet das Belle & George zwei Welten miteinander: Wer dort einen Kaffee trinkt, befindet sich gleichzeitig in einem Möbel- und Interieurgeschäft – und kann die Einrichtungsstücke rund um sich herum direkt erwerben.

Das Velani in Wien-Josefstadt bringt österreichische Küche in veganer Ausführung auf den Teller. Klassiker wie Schnitzel und Gulasch erscheinen dort in pflanzlicher Neuinterpretation. Die Adresse lautet Albertgasse 49, 1080 Wien.

Pommes als Hauptgericht

Den Abschluss macht Golden Frites in der Neubaugasse 48–50 in Wien-Neubau: Inspiriert von der niederländischen Frittenkultur, rückt das Lokal die Pommes frites ins Zentrum des Speiseangebots – nicht als Beilage, sondern als selbständiges Hauptgericht. Das Take-away-Lokal wurde von Rui Chen, dem Mitgründer von Ebi, eröffnet.