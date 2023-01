Wien Energie deckelt die Preise für Fernwärme

Zur Freude zahlreicher Wien Energie Kunden werden Fernwärme-Preise rückwirkend gedeckelt, um die steigenden Marktpreise abzufedern.

In Wien gibt es rund 440.000 Haushalte, die Fernwärme beziehen. Bei rund 40 Prozent werden die Preise indexiert, weil ein entsprechender Wärmevertrag über die Wohnbauträger oder Gebäudeeigentümer vorliegt.

„Das heißt, die Verträge passen sich laufend an Energie-Marktpreise, aber auch an den Baukosten- oder Personalkostenindex an. In der Vergangenheit hat diese Kundengruppe von günstigen Marktpreisen besonders profitiert“, so der Energieversorger gegenüber „Heute„.

Die in die Höhe schnellenden Energiepreise haben im letzten Jahr auch bei Fernwärme zu einem vielfachen Anstieg der Preise geführt. Fernwärme-Bezieher befürchten schon seit Monaten eine böse Überraschung bei der Jahresabrechnung, die nach dem Ende des Abrechnungszeitraums am 31. August per Post zugestellt wird.

Dieses Jahr müssen bzw. mussten sich Fernwärme-Kunden mehrere Monate gedulden. In einem Begleitschreiben zu den Rechnungen, die jetzt verschickt wurden, wird darauf verwiesen, dass die Jahresabrechnung „dieses Mal besonders genau geprüft“ wurde, berichtet der „Kurier“.

Es hat sich nämlich bei dieser “genauen Prüfung” herausgestellt, dass sich für viele Fernwärme-Kunden Nachzahlungen in nicht leistbarer Höhe ergeben hätten.

Daher hat der Aufsichtsrat der Wien Energie im Dezember 2022 beschlossen, einen rückwirkenden Preisdeckel für 2021/22 einzuführen. Der Preisdeckel liegt bei 120 Euro MWh/Arbeitspreis und kostet den Energieversorger rund 50 Millionen Euro.

„Um die Marktverwerfungen im letzten Jahr mit extremen Preisspitzen abzumildern, deckelt Wien Energie bei dieser Abrechnung freiwillig und rückwirkend den Preis für diese Kunden“, wird Wien Energie in “Heute” zitiert.

Das bedeutet: Wenn der Preis in einem Monat über den Preisdeckel gestiegen ist, hat Wien Energie diesen Anteil nicht an die Kunden weitergegeben, sondern den Verbrauch mit dem gedeckelten Preis verrechnet, wird die Vorgangsweise gegenüber „Heute“ erklärt. Wenn auch der gedeckelte Preis für die Kunden zu hoch ist, können sie bei Wien Energie eine zinsfreie Ratenzahlung über 18 Monate beantragen.

Das Ziel der Preisdeckelung ist es laut Wien Energie, den Kunden hohe Nachzahlungen bei der nächsten Jahresabrechnung zu ersparen.