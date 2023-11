Wien hat nun ganzjährige Direktflüge nach beliebter Balkandestination

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair geht einen großen Schritt in Richtung Expansion und stärkt damit den Tourismussektor in Kroatien. Im kommenden Jahr wird Dubrovnik mit insgesamt achtzehn neuen Zielen vernetzt, wobei die kontinuierlichen Flüge nach London, Dublin und Wien eine Schlüsselrolle spielen. Innerhalb des ersten Jahres plant Ryanair, mehr als 600.000 Passagiere zum Flughafen Ruđer Bošković in Dubrovnik zu transportieren.

Viktor Sober, Sprecher der Fluggesellschaft, erklärte in einer Pressekonferenz: „Für diesen Winter haben wir die Fluglinien gesichert. Insgesamt drei. Wien, London und Dublin.“ Er betonte, dass dieser Schritt eine bedeutende Entwicklung für den Flughafen und die Stadt darstellt.

Die Erweiterung der Flugverbindungen nach Dubrovnik hat nicht nur Auswirkungen auf den Flughafen, sondern auch auf den gesamten Dienstleistungs- und Tourismussektor der Stadt. Sober äußerte die Hoffnung, dass diese Sektoren dem positiven Trend folgen werden. „Wir hoffen, dass der Dienstleistungs- sowie der Tourismussektor dem Folgen werden“, so Sober.

Die Ausdehnung des Flugnetzwerks dient ebenfalls als strategische Maßnahme, um Dubrovnik als Reiseziel für das ganze Jahr zu etablieren und die Stadt auch während der Wintermonate zu beleben. Sober hob hervor, dass durch diese Initiative die Stadt auch im Winter mehr Leben erfahren wird. Er ergänzte: „Durch diese Entwicklung wird Dubrovnik zu einem sogenannten City-Break-Ziel.“

Attraktiver für Touristen

Die Ausweitung der Flugverbindungen und die Förderung von Dubrovnik als Ganzjahresziel könnte einen bedeutenden Einfluss auf den Tourismus in der Stadt haben. Mit der Erweiterung des Flugnetzwerks wird Dubrovnik nicht nur während der Sommermonate, sondern auch im Winter attraktiver für Touristen. Dies könnte zu einer Belebung der Stadt und einer Stärkung des Tourismussektors führen.

Mit der Entscheidung, Dubrovnik zu einem „City-Break Ziel“ zu machen, positioniert sich Ryanair strategisch auf dem Markt und trägt dazu bei, den Tourismus in der Region zu stärken.

Dieser Schritt könnte auch einen positiven Einfluss auf die lokale Wirtschaft haben und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen.