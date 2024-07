Wien steht vor einer bemerkenswerten Entwicklung im öffentlichen Nahverkehr: Im Herbst 2025 soll eine neue Straßenbahnlinie, die Linie 12, in Betrieb gehen und eine direkte Verbindung zwischen vier Bezirken der österreichischen Hauptstadt herstellen.

Von Josefstädter Straße über die Friedensbrücke bis zur Hillerstraße wird die Route führen, was nicht nur eine Verbesserung der Mobilität in der Stadt bedeutet, sondern auch eine umfassende ökologische Aufwertung des urbanen Raums mit sich bringt.

Neue Öffi-Verbindung als Investition in die Zukunft

Mit einer Investition von rund 60 Millionen Euro setzt die Stadt Wien ein deutliches Zeichen für nachhaltige Mobilität und städtische Entwicklung. Öffi-Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) betont die Bedeutung der neuen Linie für das Nordbahnviertel, ein Gebiet, das mit 10.000 Wohnungen, Bildungseinrichtungen und zahlreichen Arbeitsplätzen zu den pulsierenden Teilen der Stadt zählt. Die Linie 12 soll nicht nur die Mobilität vereinfachen, sondern auch die lokale Wirtschaft und das Stadtbild positiv beeinflussen.

Mehr Grün und kürzere Fahrzeiten

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der ökologischen Komponente des Projekts: Über 100 neue Bäume werden entlang der Strecke gepflanzt, und ein Abschnitt der Linie wird auf einem Grüngleis geführt. Dies unterstreicht das Engagement der Stadt für eine grünere Umwelt und eine nachhaltige Stadtentwicklung. Darüber hinaus verspricht die neue Linie eine beträchtliche Reduzierung der Fahrzeiten, was den öffentlichen Nahverkehr für die Einwohnerinnen und Einwohner noch attraktiver machen wird.

Integration in das bestehende Verkehrsnetz

Die Integration der Linie 12 in das bestehende Verkehrsnetz ist ein weiterer Meilenstein des Projekts. Fahrgäste können an mehreren Punkten bequem umsteigen, um andere Teile der Stadt oder spezifische Ziele wie das Nordbahnviertel oder das geplante Stadtentwicklungsgebiet Nordwestbahnhof zu erreichen. Die neue Verbindung trägt maßgeblich zur Vernetzung der Stadtgebiete bei und stellt sicher, dass neu entstehende Viertel von Beginn an gut angebunden sind.

Bürgerinitiative kritisiert Projekt

Trotz der offensichtlichen Vorteile, die das Projekt mit sich bringt, gibt es auch kritische Stimmen. Eine Bürgerinitiative hat Bedenken bezüglich einer möglichen Zunahme der Verkehrsbelastung geäußert und befürchtet, dass die neue Linie die Lebensqualität in bestimmten Bereichen negativ beeinflussen könnte. Mehr als 3.000 Menschen haben bereits ihre Unterschrift unter Petitionen gegen die Linie 12 gesetzt, und es wurden rechtliche Schritte eingeleitet, um eine Überprüfung des Vorhabens zu erwirken.

Die Stadt Wien setzt mit dem Bau der Linie 12 ein ehrgeiziges Projekt um, das die Verknüpfung von ökologischer Nachhaltigkeit und urbaner Mobilität in den Vordergrund stellt. Während die Umsetzung auf breite Zustimmung stößt, bleibt die Integration der neuen Linie in das bestehende Verkehrssystem ein wesentlicher Aspekt, durch den die Stadt ihre Infrastruktur nachhaltig stärkt und verbessert.