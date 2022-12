Wienerin rockt die Bühne in der berühmtesten serbischen Show

Erstmals stand Martina Jozinovic (23), die extra aus Wien angereist war, auf der großen Bühne der serbischen Musikshow Zvezde Granda. Ursprünglich kommt sie aus Bosnien, aus dem Ort Kakanj.

Dieses charmante Mädchen studiert derzeit Ernährung und singt in ihrer Freizeit. Bei ihrem ersten Auftritt entschied sie sich, sich dem Publikum für zwei Pop-Songs „Kao moja mati“ (dt. Wie meine Mutti) und „Nismo smeli“ (dt. Es war uns nicht erlaubt) vorzustellen.

Souverän betrat sie die Bühne, und mit der Melodie stiegen auch die Stimmen der Jury. Schon am Ende des ersten Songs hatte sie sechs Stimmen, und sie beendete die Aufführung mit maximal acht und gewann somit Möglichkeit, einen Mentor zu wählen. Der Kreativdirektor der Grand-Produktion, Sasa Popovic, war der erste, der ihre Leistung lobte. Er enthüllte den Zuschauern, wie Martina bei der Audition sang.

„Du warst bei der Audition wirklich die Beste in Sarajevo. Heute Abend, als du anfingst, gab es ein Flash, aber du hast sofort gut reagiert“, sagte Popovic, und Djordje David griff sofort ein, der den Moment kaum erwarten konnte, das ganze Lob für die Kandidatin auszudrücken: „Aus so einer dünnen Frau kommt so eine Stimme raus, was für eine Ironie. Alles Gute!”

Ohne lange nachzudenken, hat Martina die Sängerin Marija Serifovic zu ihrer Mentorin gewählt, die es mit Vergnügen annahm. “Vielen Dank! Martina, das ist wirklich ein schöner Tag für die Familien Serifovic und Jozinovic. Viel Glück! Lass uns tapfer und stark weiterkämpfen”, sagte Maria.