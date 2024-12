Winter schlägt zurück: Österreich erwartet ein frostiges Wochenende

In Österreich steht das kommende Wochenende ganz im Zeichen des Winters. Eine Kaltfront bringt nicht nur Schnee, sondern auch einen spürbaren Temperatursturz mit sich.

Am Freitag verabschiedet sich das Hochdruckgebiet Ernst, das bislang das Wetter über Osteuropa bestimmte, und zieht weiter nach Südosten. Am Samstag befindet sich der Alpenraum dann am Rand eines Tiefdruckgebiets über der Adria, was zu einer weit verbreiteten Bewölkung führt. Vor allem der Südosten bleibt teils nass, doch die Niederschlagsmengen sind überschaubar. Anschließend zieht eine Kaltfront von Nordwesten heran, deren Zentrum über der Ostsee liegt, und erreicht am Sonntag die Nordalpen. Am Abend folgt die Warmfront eines Tiefs aus dem Nordmeer.

Detaillierte Wetterentwicklung

Die meteorologischen Bedingungen am Freitag zeigen sich auf den Bergen freundlich mit reichlich Sonnenschein. Am Nachmittag kommen im Westen und Süden einige harmlose Wolken auf. In den niederen Lagen, insbesondere außerhalb der Alpen, bleibt Hochnebel oft zäh, während sich im Mühlviertel und im östlichen Flachland die Sonne mit auffrischendem Ostwind zeitweise zeigen kann. Die Temperaturen variieren abhängig von Nebel und Sonne zwischen -2 und +4 Grad. Die höchsten Werte werden in mittleren Höhenlagen im Westen erreicht.

Am Samstag ist der Himmel über ganz Österreich meist dicht bewölkt. Morgens kann es im Südosten und am Alpenhauptkamm vereinzelt leicht schneien, der Tag verläuft ansonsten überwiegend trocken. Abends beginnt es vom Bodensee bis ins westliche Niederösterreich zu regnen, wobei die Schneefallgrenze auf 500 bis 700 Meter ansteigt. Ein mäßiger Wind weht aus südlicher Richtung, abends dreht er auf West. Die maximalen Temperaturen bewegen sich zwischen -1 und +5 Grad.

Schneefall am Sonntag

Schon in den frühen Morgenstunden ist an der Alpennordseite mit Niederschlag zu rechnen. Schnee fällt oberhalb von 400 bis 600 Metern, darunter ist Regen zu erwarten. Das winterlich-trübe Wetter bleibt auch tagsüber bestehen. Von Osttirol über Kärnten bis in die Südsteiermark bleibt es trocken, mit gelegentlichen Auflockerungen. Ein lebhafter bis kräftiger Westwind begleitet das Wetter von Oberösterreich bis ins Nordburgenland. Die Höchsttemperaturen erreichen Werte zwischen 0 und +7 Grad, wobei die höchsten Werte im Süden verzeichnet werden.

Der Montag beginnt österreichweit trüb und nass. Die Schneefallgrenze liegt frühmorgens zwischen 300 und 500 Metern. In zentralen und östlichen Bergregionen schneit es kräftig. Im Tagesverlauf steigt die Schneefallgrenze von Westen her auf 1000 bis 1500 Meter. Erst gegen Abend lassen die Niederschläge nach. Trocken bleibt es vom Klagenfurter Becken bis in die Südsteiermark. Der Westwind weht stark, zunächst sogar stürmisch. Mit Temperaturen zwischen 2 und 9 Grad wird es etwas milder.