Wir erwarten heiße 36 Grad – danach folgt das Unwetter!

Der August-Tag bringt viel Sonne und Temperaturen von bis zu 36 Grad mit sich, am Abend bereits aber sorgt eine Kaltfront für starke Gewitter.

Juli und August sorgten bereits für Rekordtemperaturen und gingen als einer der wärmsten, sonnigsten und trockensten Monate seit der Messgeschichte ein. Sowohl die Tages- als auch die Nachttemperaturen erreichten Maximalwerte.

Besonders im Tiroler Unterland, Niederösterreich und Wien war es deutlich wärmer als sonst.

In drei Bundesländern wurden im Hitze-Monat sogar neue Monatsrekorde gebrochen. In der Steiermark in Graz wurden 35 Grad gemessen, am zweitheißesten war es in Klagenfurt.

In Wien wurde auch ein Rekord gebrochen und zwar gab es insgesamt über sieben Tropennächte in der Innenstadt. Auch dieser Monat startete hitzig, sorgt aber gleich am Abend für ein Gewitter, das nach der Trocken- und Hitzephase viele freuen wird.