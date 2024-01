Wir haben für Sie getestet: „Walter CeWapi“ in Wien

Das Restaurant „Walter CeWapi“ hat kürzlich im Herzen Wiens, genauer in Wien Mitte – The Mall, seine Türen geöffnet und verspricht, den Wienern Cevapcici von herausragender Qualität anzubieten. Dieses neue Restaurant bestätigt das Engagement der Marke, außergewöhnliche gastronomische Erlebnisse zu bieten. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um die berühmten Cevapi probieren und mit euch unsere Eindrücke zu teilen.

Das Restaurant „Walter CeWapi“ ist leicht zu finden und befindet sich im ersten Stock des Einkaufszentrums Wien Mitte. Das Restaurant besticht durch sein modernes Ambiente und offeriert eine umfangreiche Auswahl an Spezialitäten der Balkanküche.

Die Cevapcici waren wirklich hervorragend, mit einem reichen und authentischen Geschmack, der unsere Erwartungen vollkommen erfüllte. Die Qualität des Fleisches war erstklassig, und die Portionen waren großzügig und sättigend.

Wir bemerkten jedoch, dass der Zwiebel frischer sein könnte, um das kulinarische Erlebnis zu perfektionieren. Eine effizientere Organisation des Teams wäre ebenfalls vorteilhaft, um den großen Kundenandrang besser bewältigen zu können. Angesichts der kürzlichen Eröffnung von „Walter CeWapi“ für das Wiener Publikum besteht die Hoffnung auf eine kontinuierliche Verbesserung der Organisation und eine effektivere Zusammenarbeit des Teams in der Zukunft.

Auf der Speisekarte des KOSMO-Teams fanden sich neben Cevapcici, Zwiebeln, Ajvar, Kajmak, Senf und Paprikasalat.

1 von 4

Und danach haben wir uns mit Hurmasica und Tufahija, die ausgezeichnet waren und die letzten Plätze in unseren Mägen füllten, versüßt.

Trotz dieser kleinen Anmerkungen bietet ,,Walter CeWapi“ ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis. Das Ambiente im Lokal ist warm und einladend, ideal für ein gemütliches Essen mit Freunden oder Familie. Die Cevapcici sind zweifellos einen Besuch wert und wir sind gespannt, wie sich „Walter CeWapi“ weiterentwickeln wird.

Die sorgfältig zusammengestellte Speisekarte präsentiert eine Mischung aus traditionellen Aromen des Balkans und moderner Raffinesse.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Preise bei Walter trotz der aktuellen Preiserhöhungen sehr attraktiv sind. So kostet eine Portion kleiner Cevapcici (5 Stück) lediglich 5 Euro, während die größere Portion (10 Stück) für 8,70 Euro zu haben ist. Dies macht Walter zu einem der seltenen Orte in Wien, an dem man noch für unter 10 Euro speisen kann. Die Beilagen sind zudem mit jeweils rund 1,80 Euro erschwinglich. Darüber hinaus bietet die Speisekarte eine vielfältige Auswahl an Salaten, wobei der Sopska-Salat mit 4,10 Euro als der teuerste gelistet ist.