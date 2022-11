Wissenschaft: Fußball beliebtester Sport der gleichzeitig an Reiz verliert

Zahlreiche Umfragen zeigen, dass Fußball der beliebteste Sport der Welt ist. Der Sport zählt 3,5 Milliarden Fans, an zweiter Stelle steht Cricket mit 2,5 Milliarden, an dritter Stelle Basketball mit 2,4 Milliarden, an vierter Stelle Hockey mit 2 Milliarden und an fünfter Stelle Tennis mit 1 Milliarde.

Darüber hinaus spielen etwa 250 Millionen Menschen regelmäßig Fußball. Dafür gibt es zahlreiche Gründe, aber zu den wichtigsten werden am häufigsten die Geschwindigkeit, Unberechenbarkeit, Demokratie und die Geselligkeit des Fußballs gezählt.

Fußball ist ein demokratischer Sport der Arbeiterklasse

Etwas Ähnliches wie Fußball wurde vor 3000 Jahren von den Azteken gespielt, aber auch von den alten Chinesen, Griechen, Römern und Völkern Australiens, Ozeaniens und anderer Teile der Welt. Die ältesten Aufzeichnungen über das Spiel, bei dem man versucht, ein vom Torhüter verteidigtes Tor zu erzielen, stammen aus dem Jahr 1633. Besondere Popularität erlangte es in Europa im 19. Jahrhundert, insbesondere im englischsprachigen Raum, wo zahlreiche Fußballvereine gegründet wurden. Von Europa aus verbreitete sie sich dann in der ganzen Welt, vor allem in den Kolonien.

Seine Popularität ist vor allem darauf zurückzuführen, dass es praktisch von jedem überall und ohne besondere Bedingungen gespielt werden kann. Beim Basketball zum Beispiel ist eine wichtige Voraussetzung, dass eine Person groß ist, und ein auf dem Brett platzierter Korb und eine ebene Oberfläche, von der der speziell entworfene Ball gut abprallt, sind ebenfalls erforderlich. Die Anforderungen beim Eishockey sind noch größer.

Soziologe und Professor Kresimir Krolo von der Universität Zadar sagt, dass eine Person innerhalb einiger imaginärer Linien buchstäblich alles auf der Straße kicken kann und eine gewisse Struktur des Fußballspiels bereits geschaffen wird.

“Fußball ist in diesem Sinne sehr demokratisch. Die Werbematerialien der FIFA enthalten oft Aufnahmen von Menschen, die auf einem Feld in irgendeinem Teil der Welt buchstäblich zwei Stöcke in den Boden gesteckt und im Staub ein Spiel gespielt haben, das im Wesentlichen identisch ist mit dem, was jemand auf einem Spielplatz in einigen reichen Ländern wie Skandinavien spielt, sagt Krolo.

Er weist darauf hin, dass Fußball auch der einzige wirkliche Sport der Arbeiterklasse ist.



„In Europa entwickelte er sich während der Industrialisierung und wurde besonders populär. Er hat auch das Potenzial, eine Identitätsgeschichte auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene zu sein. Daher schafft er gewisse Rivalitäten, und insbesondere die Weltmeisterschaften schaffen ein Gefühl der nationalen Identität”, erklärt Krolo.

„Da er eine gewisse Komplexität hat, kann es auf mehreren Ebenen analysiert werden, kann also auch höhere Schichten der Gesellschaft anziehen“, erklärt der Soziologe.

Schließlich ist Fußball auch ein sehr geselliger Sport, bei dem sich die Zuschauer in Stadien und Bars versammeln, um ihre Lieblingsmannschaften anzufeuern. Seine Dynamik ist so groß, dass es Versammlungen und gemeinsames Folgen und Anfeuern ermöglicht und fördert, oft sehr frei und laut.

Fußball ist unvorhersehbar

Ein wichtiger Charme des Fußballs ist unter anderem, dass er eine der am wenigsten vorhersehbaren Sportarten ist.

Im Jahr 2006 veröffentlichten Wissenschaftler des Los Alamos Laboratory in New Mexico eine Studie von mehr als 300.000 Spielen in fünf Sportarten, die über ein Jahrhundert gespielt wurden.

Sie zeigte, dass Fußballspiele in der englischen Premier League deutlich häufiger mit einem Überraschungs- und Außenseitersieg enden als Spiele in den großen Ligen American Football, Baseball, Hockey und Basketball.

Das Team stellte fest, dass seit Beginn der Aufzeichnungen vor 1890 die Chancen auf einen Umsatz im Football konstant höher waren, als in jeder anderen amerikanischen Sportart – im Football gewann der Außenseiter in 45 % der Fälle und im American Football nur in 36 % der Fälle.

Es zeigt, dass es sich im Vergleich zu Spielen wie Basketball um ein Spiel mit geringer Punktzahl handelt. Bei jeder sich ergebenden Torchance erzielt das bessere Team mit größerer Wahrscheinlichkeit ein Tor.

In Spielen mit wenigen Torchancen kann die bessere Mannschaft nur wenige Chancen auslassen und das Spiel verlieren. In einem Basketballspiel, bei dem die bessere Mannschaft 40 oder mehr Torchancen haben kann, werden sie nur wenige verpassen, aber sie werden die meisten davon nutzen, sodass sie mit größerer Wahrscheinlichkeit gewinnen werden.

Einige amerikanische Sportexperten ärgern sich daher über Fußballverbände, weil sie strenge Regeln wie die Backfield-Regel einhalten, die dazu führen, dass in Spielen im Durchschnitt relativ wenige Tore erzielt werden – etwa 2,65 Tore in der Premier League – was das Glückselement im Ergebnis stärker macht ausgesprochen.

Darüber hinaus gibt es im Fußball, wie in allen Mannschaftssportarten, viele Variablen wie Geschicklichkeit, Taktik, Fitness, Kommunikation oder deren Mangel sowie die körperliche Fitness und psychische Verfassung der Spieler. Ein Anführer auf dem Spielfeld kann die Spieler in Schwung bringen, wenn ihre Moral sinkt.

Andererseits kann ein schlechter Tag eines Spielers die ganze Mannschaft treffen. Darüber hinaus kann eine Entscheidung des Schiedsrichters das Ergebnis verändern, und der Unterschied zwischen einem brillanten Tor, das den Sieg bringt, und einem Fehlschuss kann nur wenige Zentimeter betragen, die durch das Spielfeld oder andere Umstände beeinflusst werden können.

Popularität von Wetten

Wir sollten nicht außer Acht lassen, dass die Popularität des Fußballs auch zur Popularität von Wetten auf Fußballspiele beiträgt. Fußball ist nämlich einer der beliebtesten Sportwetten aus mehreren Gründen. Ein Teil dieser Popularität ist erwartungsgemäß auf die Popularität des Fußballs selbst zurückzuführen, und ein Teil auf die große Verfügbarkeit von Wetten auf Fußball – es gibt nur wenige Länder und Städte, in denen es keine Buchmacher gibt, die dies gesetzlich zulassen.

Außerdem finden ständig eine Reihe von Spielen und Wettbewerben auf der ganzen Welt statt, die häufiges Wetten ermöglichen.

Darüber hinaus sind die Teams und Spieler so berühmt, dass Menschen auf der ganzen Welt sie gut kennen. Viele Fans verfolgen gerne bestimmte Spieler und Teams und kennen sie gut genug, um ihre Stärken und Schwächen zu verstehen, sodass sie bessere Entscheidungen treffen können, wenn es um Wetten auf Gewinner geht. Oder zumindest denken sie, dass sie gute Entscheidungen treffen können.

Schließlich ist das Einsatz-zu-Gewinn-Verhältnis bei Fußballwetten aufgrund der großen Anzahl von Wettenden hoch, was bedeutet, dass eine große Menge Geld auf dem Spiel steht.

Einer der größten Gewinne in der Fußballgeschichte ereignete sich im Jahr 2001, als Mick Gibbs, ein Dachdecker aus Staffordshire, unglaubliche 500.000 Pfund gewann, nachdem er 30 Pence auf eine Wette mit einer Quote von 1,6 Millionen zu eins gesetzt hatte.

Fußball und Physik sind mehr verbunden, als es scheint

Assoz. Prof. Dr. Davor Horvatic von der Fakultät für Physik der Medizinischen Fakultät in Zagreb sagt, wenn Physik und Fußball erwähnt werden, sind die ersten Assoziationen Mechanik und Aerodynamik.

„Kaum jemand bleibt dem Einsatz komplexer Aerodynamik bei Freistößen gleichgültig, aber die Verbindung zwischen Physik und Fußball geht viel tiefer“, sagt Horvatic.

„Die Autoren der im Text erwähnten Forschungen sind Physiker, und ihre Arbeit bezieht sich auf die Dynamik komplexer Systeme. Ein Fußballspiel und seine Dynamik werden von einer unermesslichen Menge von Variablen bestimmt, von denen viele von den sogenannten diktiert werden zufällige Prozesse. Wie oft entscheidet ein unerwartet aufprallender Ball über das Ergebnis und so sehr wir uns auch bemühen, den Einfluss des Zufalls zu reduzieren, zum Beispiel in Teams, die aus extrem talentierten Spielern bestehen, wir können ihn nicht entfernen.

Eine Mannschaft mit zufälligen Zufällen kann eine Reihe guter Spiele haben und dann zwei oder drei schlechte, und die Gründe dafür werden sofort gesucht. Unser Gehirn tut sich schwer mit den Auswirkungen zufälliger Ereignisse, alles muss eine Ursache und Bedeutung haben. Fußball gehört zu den Sportarten, in denen meist nach Gründen und Ursachen für Ergebnisse gesucht wird, wo es keine gibt, und es auch keinen Sinn macht, danach zu suchen. Aber wenn sie es rational angehen würden, was würden wir nach den Spielen hören und lesen?”, betont Horvatic.

„Neben dem Spiel selbst sind die Physik und die Gesetze der statistischen Physik im Fußball in der Verteilung der Einnahmen, dem Preis einzelner Spieler, den Entwicklungspfaden einzelner Spieler usw. präsent. Dynamische Systeme spielen auch als Prädiktoren des Individuums eine Rolle Gesundheitszustand und körperliche Leistungsfähigkeit der Spieler. So sehr es uns scheint, dass Physiker und Fußballer zwei getrennte Welten sind, mit der Entwicklung neuer Technologien verbinden sie sich immer mehr“, so der Physiker.

Fußball verliert an Attraktivität

Zahlreiche Skandale im Zusammenhang mit Fußball in den letzten Jahren, darunter einerseits die jüngste Entscheidung Katar mit der Organisation der Meisterschaft zu betrauen, und andererseits Kriminalität und Gewalt im Zusammenhang mit Fußball, lassen diesen geliebten Sport jedoch an Attraktivität verlieren.

Krolo sagt, dass Fußball heute, da er immer mehr kommerzialisiert wird, für durchschnittliche Fans immer schwieriger zu erreichen ist, weil sich nur wenige leisten können, ein Spitzenspiel zu besuchen, insbesondere die Weltmeisterschaft.

„Leider hat er in den letzten Jahren zunehmend die Eigenschaften des Sports der Arbeiterklasse und der Gemeinschaft, die ihn geschaffen hat, verloren. Es gibt zunehmende Spannungen zwischen der Tatsache, dass Fußball zu einem teuren Spektakel großer, von der FIFA organisierter Wettbewerbe wird, und dem Wunsch der Fans, dass es sich um einen Sport handelt, an dem sie einmal pro Woche mit ihren Familien und Freunden teilnehmen können, wenn sie jubeln können auf ihr Team, egal ob sie gut oder schlecht spielen“, betont Krolo.

„Ich habe den Eindruck, dass die Weltmeisterschaften der letzten Jahre die Romantik des 20. Jahrhunderts verlieren. Es gibt immer weniger leidenschaftliche Fußballfans, die es sich leisten können, sie zu besuchen. Daher wird Fußball immer mehr zu einem einmaligen Spektakel, das im Stadion von Leuten gesehen wird, die genug Geld haben, um es sich leisten zu können, und nicht von denen, die es wirklich verfolgen und verstehen.

Das Problem ist, dass der integrative, positive Faktor des Fußballs genutzt wird, um einige Ziele zu erreichen, die dieser Idee diametral entgegengesetzt sind. Wenn Sie sehen, wer Haushalte bekommt, aus Russland im Jahr 2018 und Katar im Jahr 2022, sind dies alles Länder, die keine gute Geschichte und Tradition der Demokratie haben. Dies gilt insbesondere für Katar, wenn wir über Arbeitsrechte sprechen.

Eine Weltmeisterschaft in einem Sport, der aus der Arbeiterklasse stammt, sollte nicht in einem Land stattfinden, das die Rechte von Arbeitsmigranten auf äußerst grobe Weise verletzt. Glaubt man allen Berichten, die wir lesen, starben dort mehrere tausend Arbeiter beim Aufbau der Infrastruktur für die Meisterschaft. Das sind Extreme, die große Spannungen erzeugen, sodass sogar viele Fangruppen in ganz Europa, die die lange Tradition der Verbindung des Fußballs mit ihrer Community pflegen, zum Boykott dieser Meisterschaft aufgerufen haben“, sagte Krolo.

VAR mindert die Attraktivität des Fußballguckens

Viele Fans beklagen, dass der Einsatz von Videoüberwachung als Hilfsmittel bei der Beurteilung des Fußballerlebnisses sich reduziert.

Umfragen haben gezeigt, dass bis zu 95 % der Fans, die VAR in Stadien erlebt haben, und 94 % der Fans, die Spiele im Fernsehen mit Entscheidungen gesehen haben, bei denen VAR verwendet wurde, sagten, dass das System das Ansehen von Spielen weniger angenehm macht, auch aufgrund zu langer Unterbrechungen aufgrund der Verabschiedung von Urteilen. 95 % der Fans sind auch nicht glücklich darüber, dass der VAR ihnen die spontane Freude am Torjubel verwehrt.

Eine Umfrage der Football Supporters’ Association (FSA) ergab, dass mehr als 40 % der Fans es aufgrund der Auswirkungen von VAR aufgeben könnten, Live-Fußball anzuschauen.