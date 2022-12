WM: Kroatien besiegt Japan nach Elfmeterschießen, „Vatreni“ feiern Livakovic

Kroatien besiegt Japan nach Elfmeterschießen und zog ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Katar ein. Nach dem 1:1 nach Verlängerung waren „Vatreni“ im Elfmeterschießen souverän. Der Held ist Torhüter Dominik Livakovic, der gleich drei Schüsse der Japaner parierte.

Japan ging in der 43. Minute durch Daizen Maeda in Führung, Ivan Perisic glich in der 55. Minute aus. Nachdem es bis zum Ende der regulären Spielzeit keine weiteren Tore gab, ging es in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen.



Dominik Livakovic parierte gleich drei Schüsse. Asano war der einzige Japaner, der vom Punkt traf, während Vlasic, Brozovic und Pasalic für Kroatien sicher verwandelten. Nur Livaja scheiterte mit seinem Versuch.

Im Viertelfinale trifft Kroatien auf den Sieger des heutigen Duells zwischen Brasilien und Südkorea.