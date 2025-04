Wohnungsvergabe NEU: Wer sich ab 1. Mai anmelden kann

Eine Sonderaktion im Rahmen der Wohnungsvergabe NEU ermöglicht ab 1. Mai einen erleichterten Zugang zum Gemeindebau für Studierende.

Besonders Studierende sind auf dem privaten Wohnungsmarkt mit befristeten Mietverträgen und hohen finanziellen Belastungen konfrontiert. Mit dieser maßgeschneiderten Vergabe-Sonderaktion möchten wir deshalb leistbaren und sicheren Wohnraum im Gemeindebau für Studierende leichter zugänglich machen. Wir schaffen damit Stabilität für junge Menschen, die sich in Ausbildung befinden und ermöglichen ein sicheres Zuhause zu fairen und leistbaren Bedingungen. Das stärkt nicht nur ihre Bildungschancen und ist damit auch ein positiver Impuls für den Bildungsstandort Wien, sondern entlastet auch den privaten Mietmarkt. Mit dieser Sonderaktion beweisen wir erneut, dass Wien Vorreiterin im sozialen Wohnbau ist – gerecht, flexibel und zukunftsorientiert“.

Ab 1. Mai reagiert die Stadt Wien mit einer befristeten Sonderaktion gezielt auf die Lebensrealität von vielen Studierenden, die eine leistbare Wohnung mit unbefristetem Mietvertrag suchen. Mit der Sonderaktion (bis 30. September 2025) ist der Zugang zu einer Gemeindewohnung ohne den bisher erforderlichen „begründeten Wohnbedarf“ möglich.

„Besonders Studierende sind auf dem privaten Wohnungsmarkt mit befristeten Mietverträgen und hohen finanziellen Belastungen konfrontiert. Mit dieser maßgeschneiderten Vergabe-Sonderaktion möchten wir deshalb leistbaren und sicheren Wohnraum im Gemeindebau für Studierende leichter zugänglich machen. Wir schaffen damit Stabilität für junge Menschen, die sich in Ausbildung befinden und ermöglichen ein sicheres Zuhause zu fairen und leistbaren Bedingungen. Das stärkt nicht nur ihre Bildungschancen und ist damit auch ein positiver Impuls für den Bildungsstandort Wien, sondern entlastet auch den privaten Mietmarkt. Mit dieser Sonderaktion beweisen wir erneut, dass Wien Vorreiterin im sozialen Wohnbau ist – gerecht, flexibel und zukunftsorientiert“, betont Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Unbefristete Gemeindewohnungen

Die Stadt Wien stellt im Rahmen dieser Sonderaktion insgesamt bis zu 1.000 Gemeindewohnungen mit einer Wohnungsgröße von rund 35 bis 45 Quadratmetern zur Verfügung. Die Wohnungen umfassen ein bis zwei Zimmer. Die Wohnungssuche erfolgt online über die Webseite der Wohnberatung Wien und ist auf drei Monate begrenzt.

Die Sonderaktion für Studierende schließt direkt an eine erfolgreiche Initiative an: Bereits mit 1. Juli 2024 hat die Stadt Wien eine große Sonderaktion gestartet, um Wiener mit auslaufenden befristeten Mietverträgen gezielt zu unterstützen. Im Rahmen dieser Aktion konnten bereits rund 1.000 Personen erfolgreich in unbefristete Gemeindewohnungen übersiedeln. Die Aktion stellte einen wichtigen Schritt dar, um den zunehmenden Druck durch befristete Verträge abzufedern und hat sich als effektives Instrument im Kampf gegen drohenden Wohnungsverlust erwiesen.

Wohnungsvergabe NEU

Um Zugang zu einer Gemeindewohnung oder einer geförderten Wohnung zu haben, musste man bisher zwei Jahre durchgehend an einer einzigen Wiener Adresse gemeldet sein. Dieses Vergabekriterium fällt mit 1. Mai 2025. Künftig reicht ein durchgehender Hauptwohnsitz von zwei Jahren in Wien, unabhängig von der Anzahl der Adressen. Diese Anpassung macht das System flexibler und berücksichtigt die Lebensrealitäten der Menschen, die aufgrund von Ausbildung, Jobwechsel oder familiären Veränderungen öfter umziehen müssen. Junge Menschen in WGs oder mit befristeten Verträgen profitieren ebenso wie Menschen mit Brüchen in ihren Lebensläufen (z.B. nach einer Scheidung oder Trennung). Zum anderen wird eine neue Vergabekategorie eingeführt, die Haushalte, die unter der Teuerung leiden, stärkt. Damit wird Menschen geholfen, die – trotz Arbeit und Einkommen – ihre Wohnkosten nicht mehr bewältigen können. Voraussetzung ist ein positiver Bescheid für den Erhalt der Wohnbeihilfe Neu oder der Mietbeihilfe. 2026 folgen weitere Schritte im Rahmen der Wohnungsvergabe NEU, wie ein zentrales Wiener Wohn-Ticket für ganz Wien, um den Zugang zu leistbarem Wohnraum einfacher, transparenter und effizienter zu gestalten.

Milliardeninvestition

Mit dem Programm „Gemeindebau(t)“ werden seit 2021 über eine Milliarde Euro in den Neubau und die Sanierung von Gemeindebauten investiert. Insgesamt wurden mit der neuen Gemeindebau-Generation 5.700 Wohnungen für rund 13.000 Bewohner auf den Weg gebracht. 13 neue Gemeindebauten mit 1.599 Wohnungen wurden bereits bezogen, neun weitere Gemeindebauten sind aktuell in der Bauphase und 19 Projekte in vertiefter Planung. Ebenfalls in der Bauphase befinden sich aktuell rund 90 Gemeindebausanierungen in ganz Wien mit 12.300 Wohnungen und einem Investitionsvolumen von 960 Millionen Euro. Seit 2020 wurden 67 Großsanierungen von Wohnhausanlagen mit 8.600 Gemeindewohnungen fertiggestellt. Von den damit umgesetzten Verbesserungen profitieren bereits rund 21.000 Gemeindebau-Bewohner*innen bei weiterhin leistbaren Mieten. Eine wichtige Rolle spielt bei diesen Sanierungsprojekten auch die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum im Sinne einer sanften und ressourcenschonenden Nachverdichtung. So wurden seit 2015 1.000 neue Gemeindewohnungen durch den Ausbau von Dachgeschossen geschaffen bzw. sind sie bei aktuellen Sanierungsprojekten in Planung.

Zugangsvoraussetzungen

An der mit 1. Mai beginnenden Sonderaktion können Studierende teilnehmen, die aktuell an einer Wiener Universität oder Wiener Fachhochschule inskribiert sind, das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens zwei Jahren durchgehend ihren Hauptwohnsitz in Wien haben – unabhängig von der konkreten Adresse. Vorausgesetzt werden außerdem eine österreichische Staatsbürgerschaft oder gleichgestellte sowie die Einhaltung der Einkommensgrenzen nach dem Wiener Wohnbauförderungsgesetz. Zudem dürfen keine offenen Mietforderungen oder sonstige mietrechtliche Bedenken gegenüber Wiener Wohnen bestehen.

Die Anmeldung erfolgt über das Kontaktformular auf der Webseite der Wohnberatung Wien (https://wohnberatung-wien.at/wohnberatung/kontakt) mit dem Betreff Sonderaktion 2025.

Nicht teilnehmen können Personen, die bereits Mieter in einer Gemeindewohnung sind, oder für die Direktvergabe einer Gemeindewohnung bewerben möchten.