Mutter vergisst Kind am Berggipfel – Vierjähriger stundenlang allein

Ein Kind auf dem Grünberg vergessen – dieser Albtraum wurde für eine 36-jährige Mutter Realität, als ihr vierjähriger Sohn bei einem Familienausflug zurückblieb. Die Polizei musste ausrücken.

Ein Familienausflug auf den Grünberg bei Gmunden endete für eine 36-jährige Mutter am Mittwochabend mit bangen Momenten, als ihr vierjähriger Sohn versehentlich auf dem Berg zurückblieb. Die Frau gehörte zu einer Gruppe, die insgesamt vier Erwachsene und neun Kinder umfasste. Gegen 17.30 Uhr trat die Gesellschaft den Heimweg an und begab sich zur Seilbahn. Der kleine Junge, der auf dem Spielplatz nahe der Bergstation vergnügt spielte, geriet dabei aus dem Blickfeld der Gruppe und wurde beim Einsteigen in die Gondel schlichtweg vergessen.

Kind allein zurück

Erst nach der Ankunft im Tal stellte die Mutter mit Schrecken fest, dass ihr Kind nicht bei ihr war. In ihrer Not versuchte sie, Kontakt zu ihrem Sohn aufzunehmen, während sich auf dem Berg glücklicherweise bereits Hilfe anbahnte. Eine andere Ausflugsteilnehmerin entdeckte den allein gelassenen Vierjährigen auf dem Spielplatz, und ihr eigener Sohn identifizierte ihn als Bruder einer Freundin.

Rettungsaktion

Die hilfsbereite Frau handelte unverzüglich – sie alarmierte sowohl die Polizei als auch die verzweifelte Mutter im Tal. Da die Seilbahn für die Mutter keine Auffahrtmöglichkeit mehr bot, entsandte die Polizei umgehend eine Streife zur Bergstation. Die Beamten nahmen den Jungen in ihre Obhut und beförderten ihn sicher ins Tal, wo die sichtlich erleichterte Mutter ihren Sohn wieder in die Arme schließen konnte.

Bei dem Vorfall kam niemand zu Schaden.