„Wunderschön!“: Hochzeitsvideo aus Bosnien rührt Tausende zu Tränen

Tränen, Gesang und ein Moment, der tausende Herzen berührt: In einer Kirche in Bosnien und Herzegowina entsteht ein Hochzeitsvideo, das die sozialen Medien erobert.

Eine besondere Hochzeit

Matea, die heute in Dubrovnik (Kroatien) lebt, wollte für ihren großen Tag unbedingt in ihre väterliche Heimat zurückkehren. Die Pfarrkirche St. Elias in Stolac (Bosnien und Herzegowina) war für sie der einzig denkbare Ort, um ihr Eheversprechen zu geben – ein Ort von tiefer persönlicher Bedeutung.

Was die Hochzeitsfeier besonders berührend machte, war ein ergreifender Moment, den Kameramann Dario Pehar für die Ewigkeit festhielt: Das Brautpaar, mit Tränen in den Augen, sang gemeinsam mit seinen Freunden. Eine Gruppe junger Gäste – enge Freunde des Paares – stimmte während der Zeremonie das Lied „Herr, ich brauche dich“ an und schuf damit einen Augenblick voller Emotion und Tiefe.

Virale Berührung

Die Aufnahme dieser bewegenden Szene verbreitete sich rasch im Internet und berührte zahlreiche Menschen. Die Kommentare spiegeln die überwältigende Resonanz wider: „Wunderschön!“, „Dieses Paar wird eine glückliche Ehe führen“, „Das Schönste, was ich heute gesehen habe“. Andere Zuschauer berichten von „Gänsehaut“ und „Tränen, die von selbst fließen“, während viele dem Paar „Gottes Segen“ wünschen.

Das Video wird weiterhin vielfach geteilt. Wie das Portal „Stolac City“ schreibt, erinnert diese berührende Geschichte aus der Pfarrei Stolac an das Wesentliche im Leben: Liebe, Glaube und aufrichtige Emotionen, die unser Dasein erst wirklich besonders machen.