WURZELN: Wo kommt dein Nachname eigentlich her?

Die Preisverleihung mit dem wohl größten Aufgebot an Balkanstars des Jahres, der „Bečki oskar popularnosti“ findet dieses Jahr bereits zum 12. Mal statt.

Für alle Fans guter Balkanmusik ist die Preisverleihung inmitten der österreichischen Hauptstadt ein Fixtermin im Kalender. Kein Wunder – bereits zum 12. Mal trommelt der Bečki oskar popularnosti“ die Creme de la Creme aus Serbien, Bosnien-Herzegowina und anderen Balkanländern zusammen.

„Traditionell findet in der kaiserlichen Hauptstadt eine Veranstaltung statt, die bereits seit Jahren zu den beliebtesten Events der BKS-Community gelten. Luxus und Glamour pur und die besten Sänger des Balkans an einem Ort. Was will man mehr“, so Organisator Danijel Đurić von „In Production“ gegenüber KOSMO.

Am 29. Mai 2019 werden im Mozaik Eventcenter unter anderem Adil, Adreana Cekić, Katarina Grujić, Sloba Radanović, Kija Kockar, Emir Habibović, Jelena Kostov, Viki Miljković, Ivan Kurtić, Indy, Katarina Živković , Nadica Ademov, Emir Đulović, Petar Knežević und viele mehr erwartet. Đurić rät allen Estrada-Fans, sich dieses Spektakel auf keinen Fall entgehen zu lassen. „Die Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Seid schnell, denn sie sind heißbegehrt.“

Mehr Informationen findet ihr auf der offiziellen Facebookseite: Bečki oskar popularnosti