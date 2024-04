Wutanfall: Deutscher verwechselt Krankenhaus mit Hotel

Ein Zwischenfall in der Notaufnahme des Bozener Krankenhauses sorgte am Mittwochabend für erhebliche Unruhe. Ein 27-jähriger Deutscher, der zuvor medizinisch behandelt und entlassen wurde, lehnte es vehement ab, das Krankenhaus zu verlassen. Stattdessen forderte er lautstark und aggressiv eine Übernachtungsmöglichkeit in der Einrichtung, da er keinen alternativen Schlafplatz für die Nacht hatte. Die lokalen Medien von „Südtirolnews“ berichteten von dem Vorfall, der schließlich das Eingreifen der Polizei erforderte.

Polizeieinsatz

Die Bemühungen des Krankenhauspersonals, den Mann zu beruhigen, blieben ohne Erfolg. Erst die Staatspolizei konnte ihn nach einer zwangsweisen Entfernung aus der Klinik beruhigen. Allerdings eskalierte die Lage erneut, als der Mann den Beamten gegenüber handgreiflich wurde. Mit erheblichem Aufwand gelang es den Polizisten, den aggressiven Patienten zu überwältigen, was weitere 20 Minuten in Anspruch nahm. Nach dieser aufreibenden Episode konnte das Krankenhauspersonal endlich zur Tagesordnung übergehen und den Betrieb in der Notaufnahme fortsetzen.

Letztes Geld für Drogen ausgegeben

Im Gespräch mit den Beamten offenbarte der Deutsche seine missliche Lage. Er berichtete von einer Italienreise, auf der er Verwandte besuchte und sein letztes Geld in Florenz für Drogen ausgab. Infolge dessen war er nicht in der Lage, sich eine Unterkunft zu leisten und sah das Krankenhaus als letzten Zufluchtsort.

Konsequenzen und Heimreise

Die Folgen seines Handelns trafen den 27-Jährigen unmittelbar. Er wurde wegen Beleidigung eines Beamten und der Unterbrechung eines öffentlichen Dienstes angezeigt. Letztendlich schickten die Behörden den Mann per Zug zurück nach Deutschland. Der Vorfall ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie schnell eine ohnehin prekäre Situation zu einer extremen Eskalation führen kann und welche Herausforderungen das Personal in Notaufnahmen neben der medizinischen Versorgung meistern muss.