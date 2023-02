Ex-Freund randaliert und attackierte neuen Freund mit Messer

In einem Wohnhaus in Wien-Margareten kam es am Montag zu einem Vorfall, bei dem ein 28-jähriger Mann den neuen Freund seiner Ex-Freundin mit einem Messer attackierte. Die Polizei wurde alarmiert und es kam zu einer Festnahme. Die Umstände der Tat und die Beweggründe des Täters sind noch unklar, aber die Ermittlungen sind bereits im Gange.

Ein Vorfall von Eifersucht und Gewalt hat sich in einer Wohnung in Wien-Margareten ereignet, als der Ex-Freund einer 38-jährigen Frau ihren neuen Lebensgefährten mit einem Messer attackierte. Laut Polizei wurde der 23-jährige Mann leicht am Rücken verletzt. Nach der Tat beschädigte der 28-jährige Täter noch einen Fernseher und flüchtete. Die Polizei fahndete intensiv nach dem Mann, um weitere Gewalt zu verhindern.

Festnahme

Die Polizei hat schnell gehandelt, indem sie den Täter nach kurzer Zeit später festgenommen hat, um weitere Gewalt zu verhindern. Es ist wichtig, dass sowohl das Opfer als auch der Täter angemessene Unterstützung erhalten, um solche Ereignisse in der Zukunft zu verhindern.