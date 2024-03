Wutausbruch: Klopp bricht Interview wütend ab

Im FA-Cup hat der FC Liverpool eine schmerzhafte Niederlage erlitten. Der Traum vom Titel ist geplatzt, und der Frust sitzt tief, besonders bei Trainer Jürgen Klopp. Die Enttäuschung war so groß, dass er mitten in einem Interview den Stecker zog.

Nach dem Spiel, das in den letzten Minuten einen dramatischen Verlauf nahm, stand Klopp dem Streamingdienst „Viaplay“ Rede und Antwort. Doch die Konversation nahm eine unerwartete Wendung. Auf die Frage, warum sein Team in der Endphase der Partie nicht mehr mit der gewohnten Intensität gespielt habe, reagierte Klopp verärgert: „Das ist eine etwas dumme Frage. (…) Ich weiß nicht, wie viele Spiele wir in letzter Zeit gespielt haben und wie viele Manchester United absolviert hat. Ich bin ziemlich enttäuscht von dieser Frage, aber du dachtest offenbar, sie wäre gut.“

Reporter hakt nach

Der Reporter versuchte, weiter einzuhaken, doch Klopp ließ ihn nicht zu Wort kommen. „Du bist anscheinend nicht in guter Form, und ich habe keine Nerven für dich“, entgegnete der Trainer und beendete das Interview abrupt.

bitteres Aus

Trotz des bitteren Aus im FA-Cup übernahm Klopp die Verantwortung und machte seiner Mannschaft keine Vorwürfe. Die „Reds“ hätten das Spiel nicht zugemacht, und die „Red Devils“ nutzten ihre Chancen. „Wir haben absolut alles versucht, aber heute haben wir nicht genug bekommen – um nicht zu sagen nichts“, so Klopp.

Die Enttäuschung und der Frust sind nachvollziehbar. Der FC Liverpool hat eine harte Saison hinter sich, und das FA-Cup-Aus ist ein weiterer Schlag. Doch trotz der harten Kritik und des abrupten Endes des Interviews steht Klopp hinter seiner Mannschaft und betont, dass sie alles versucht haben. Nun heißt es, den Blick nach vorne zu richten und sich auf die kommenden Herausforderungen zu konzentrieren.