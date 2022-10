Youtuberinnen Andjela und Nadja sind spurlos verschwunden

Der Vater der YouTube-Stars Andjela und Nadja, Zoran Djordjevic, beunruhigte die Follower auf YouTube, als er bekannt gab, dass seine Frau Tina, die Kinder und die Cousine Marija, die bei ihnen lebt, weg sind.

Er sagte, dass alle Spuren von ihnen verloren gingen und dass alle Telefone ausgeschaltet sind. Er bewies es, indem er seine Familienmitglieder während des Live-Auftritts anrief, und wie er sagte, kann er die Polizei erst nach 48 Stunden kontaktieren, da dies in Frankreich die Regel ist.

Zoran bat alle, die etwas wissen, ihn auf Instagram zu kontaktieren, und teilte allen mit, dass dies kein „Streich“ sei, weil er, wie er sagt, niemals auf diese Weise scherzen würde.

„Ich weiß mehrere Stunden lang nicht, wo meine Familie ist. Andjela ist in Paris. Um sechs Uhr ging Tina mit Marija hinaus, um mit dem Hund Gassi zu gehen. Nadja antwortet auch nicht“, sagte Zoran Djordjevic.

Wer sind die Mädchen, die verschwunden sind?

Der Website Social Blade nach zu urteilen, kassieren sie monatlich mindestens 5.000 Euro bei YouTube. Sie traten ins Rampenlicht, als sie das Lied „Ola Ole“ veröffentlichten, von dem Baka Prase in seinem Video sagte, dass „es so viele Autotunes hat, dass das Programm selbst einen Fehler meldete“.

Diese Frauen aus Pozarevac sind 2012 mit ihrer Familie nach Frankreich gezogen, haben 2016 als Minderjährige den gemeinsamen YouTube-Kanal Andjela & Nadja gestartet und haben jetzt fast eine Million Follower.

Sie fingen mit interessanten Clips an – vom Aufräumen des Zimmers, der Auswahl eines Outfits für die Schule, der Nägelpflege … Übrigens haben sie bei allem, was sie aufnehmen, viel Unterstützung von ihrem Vater, der sich sogar einmal öffentlich mit dem YouTuber Bogdan Ilic, besser bekannt als Baka Prase, gestritten hat, weil er sich in seinem Clip über die Schwestern und einen ihrer wenigen Songs lustig macht, die sie aufgenommen haben.

