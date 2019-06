Zauberkünstler nach misslungenem Trick tot aus Fluss geborgen (VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Der 40-jährige Zauberkünstler Jadugar Mandrake ließ sich gefesselt in einem Fluss versenken. Vor Ort waren zahlreiche Reporter sowie seine Familienmitglieder. Er tauchte jedoch nicht wieder auf. Am Montag haben Polizisten seine Leiche aus dem Fluss geborgen.

Am Wochenende ließ sich der Zauberkünstler für eine geplante Zaubervorführung in Kolkata fesseln und in den Fluss Hugli hinabsenken. Mit Stahlketten und einem Seil gefesselt wollte der Künstler demonstrieren, wie schnell er sich aus eigener Kraft aus seiner Gefangenschaft befreien kann. Seine Leiche wurde in 9.100 Meter Tiefe gefunden.

Die ersten Ermittlungen über diese Tragödie zeigten, wie Mandrake keine angemessenen Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat. Die Behörden hat er auch nicht über den Ablauf seines Kunststücks informiert sowie über einen möglichen Plan B.

Stunt schon erfolgreich gemeistert

Jadugar Mandrake war der Künstlername von Chanchal Lahiri. Vor 21 Jahren hatte er einen ähnlichen Stunt am selben Ort erfolgreich gemeistert. „Sollte ich es schaffen, mich zu befreien, wird es magisch sein. Wenn ich es nicht schaffe, ist es tragisch“, sagte er der Zeitung „Times of India“ vor dem Stunt.

