Hallmann Dome am 08.10.2022: Zdravko Colic in Concert

Am Samstag, 08.10.2022, gibt Zdravko Colic ein Konzert im Hallmann Dome, Gutheil-Schoder-Gasse 9, 1100 Wien. Einlass ist ab 19 Uhr. Das Konzert startet um 21 Uhr. Karten können unter +43 681 203 355 60 reserviert werden.

Gut, dass sich Zdravko Colic in seinen Jugendjahren am Ende doch für die Musik statt für den Sport entschieden hat. So lernte er Gitarre spielen, ging in die Musikschule und erlangte mit dem Duett Čola und Isa aus Grbavica lokale Bekanntheit. Erst mit Anfang seiner Solo-Karriere schaffte Colic seinen Durchbruch.

Mit seinem Hit „Ona spava“ gewann Colic 1974 die Belgrader Schlagerfestival „Hit parada“ und damit die Herzen des Publikums. Sein Album „Ako priđeš bliže“ kam 1977 heraus und verkaufte sich unglaubliche 900.000 Mal.

Seitdem erfreuen wir uns an Liedern wie „Kad bi moja bila“ und „April u Beogradu“.

