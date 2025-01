Zehn Tote durch Schüsse in Restaurant – darunter zwei Kinder

Eine tragische Gewalttat hat am Mittwoch das südliche Montenegro erschüttert. Ein 45-jähriger Mann stürmte ein Café und tötete mindestens zehn Menschen, darunter die beiden minderjährigen Kinder des Lokalbesitzers, wie der montenegrinische Innenminister Danilo Saranovic mitteilte.

Tathergang und Ermittlungen

Der Vorfall ereignete sich im Dorf Bajice nahe Cetinje. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass ein Streit ausartete und in dem Amoklauf gipfelte. Der Angreifer schoss sich in den Kopf, als die Polizei ihn umzingelte und zum Aufgeben aufforderte, erklärte Polizeichef Lazar Scepanovic. Er erlag seinen Verletzungen am Weg ins Krankenhaus.

Premierminister Milojko Spajic äußerte gegenüber dem Rundfunksender RTCG, dass sich „eine furchtbare Tragödie“ ereignet habe. Vier schwerverletzte Personen wurden in die Hauptstadt Podgorica gebracht, wo Ärzte um deren Überleben kämpfen.

Sicherheitsmaßnahmen und Reaktionen

Die Polizei betonte, dass es keinen Zusammenhang mit organisierter Kriminalität gebe und forderte die Bürger auf, ihre Häuser aus Sicherheitsgründen nicht zu verlassen. Die Regierung verhängte eine dreitägige Staatstrauer ab Donnerstag.

Cetinje, eine Stadt mit rund 14.000 Einwohnern, war bis 1918 die Hauptstadt des Königreichs Montenegro. Das Ereignis erinnert an einen ähnlichen Fall im August 2022, als ein Amokläufer in derselben Stadt zehn Menschen erschoss, bevor er von einem bewaffneten Passanten getötet wurde.