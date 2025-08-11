Zwei Pfeile sorgen für Verwirrung: Instagram-Update spaltet die Nutzer

Instagram bekommt ein Update mit drei neuen Funktionen – darunter ein Repost-Button, der für Diskussionen sorgt. Die Neuerungen werden schrittweise ausgerollt.

Meta führt auf Instagram drei neue Funktionen ein, die das Nutzererlebnis verändern sollen. Als eines der weltweit einflussreichsten Technologieunternehmen entwickelt Meta seine Dienste – darunter Facebook, Instagram, Threads und WhatsApp – kontinuierlich weiter. Die jüngsten Innovationen für Instagram werden bereits schrittweise implementiert, wobei besonders eine Funktion für Verwirrung unter den Nutzern sorgt.

Besonders ins Auge sticht ein neuer Button mit zwei kreisförmig angeordneten Pfeilen. Dieses Symbol, das Nutzern der Plattform X vertraut sein dürfte, kennzeichnet die neue Repost-Funktion. Die danebenstehende Zahl gibt an, wie häufig ein Beitrag von anderen Nutzern weitergeteilt wurde.

Laut Meta sollen die Neuerungen die Kommunikation mit Freunden erleichtern, indem persönliche Interessen einfacher geteilt werden können. Das Unternehmen erklärt: „Reposts werden in den Feeds deiner Freund*innen und Follower*innen empfohlen und auch in einem separaten Tab in deinem Profil angezeigt“. Für Content Creator bietet die Funktion Vorteile, da Reposts – ähnlich wie bei X oder TikTok – stets dem ursprünglichen Ersteller zugeordnet bleiben. Dadurch können Beiträge und Reels eine größere Reichweite erzielen.

Weitere Neuerungen

Eine weitere Neuerung ermöglicht das Teilen des eigenen Standorts mit ausgewählten Kontakten – vergleichbar mit ähnlichen Funktionen in Messenger-Diensten wie WhatsApp. Die Standort-Sharing-Funktion ist mit speziellen Datenschutzkontrollen ausgestattet, um Nutzern die vollständige Kontrolle über ihre privaten Daten zu gewährleisten.

Zusätzlich wird ein spezieller „Friends“-Bereich eingeführt, der gezielt Inhalte anzeigt, die bei den eigenen Instagram-Freunden beliebt sind – eine Abkehr vom üblichen Algorithmus, der primär auf das individuelle Nutzerverhalten ausgerichtet ist. Dieser neue Tab zeigt konkret, welche Posts Freundinnen und Freunde geliked, kommentiert oder repostet haben.

Gemischte Reaktionen

Die Funktionen werden derzeit nicht allen Nutzern gleichzeitig zur Verfügung gestellt, sondern nach und nach freigeschaltet. Die Resonanz fällt gemischt aus: Auf Reddit häufen sich Beiträge von Nutzern, die nach Möglichkeiten suchen, den Repost-Button zu deaktivieren. Viele empfinden die Funktion als überflüssig und kritisieren, dass sie ohne vorherige Befragung eingeführt wurde. Einige berichten sogar von versehentlichen Reposts.

Dennoch gibt es auch positive Stimmen, die die Funktion begrüßen – nicht zuletzt, weil sie bei Konkurrenten wie TikTok bereits sehr erfolgreich ist. Meta betont, dass die neuen Features darauf abzielen, die Reichweite von Original-Content zu steigern und gleichzeitig die sozialen Verbindungen zwischen Nutzern zu stärken.