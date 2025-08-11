Alko-Crash und Rücktritt: ÖVP-Bürgermeister schlief mit 1,3 Promille am Steuer ein

Mit 1,3 Promille am Steuer eingeschlafen und in den Gegenverkehr geraten – für den Bürgermeister von Hof bei Salzburg hat der Alko-Unfall drastische Folgen.

Ein Alko-Unfall des ÖVP-Bürgermeisters von Hof bei Salzburg führt nun zu politischen Konsequenzen. Der Ortschef der 3.600-Einwohner-Gemeinde im Salzburger Flachgau hat seinen Rücktritt für Ende dieser Woche angekündigt, wie die Salzburger ÖVP am Montagnachmittag mitteilte.

📍 Ort des Geschehens

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, als der Bürgermeister Thomas Ließ offenbar mit 1,3 Promille Alkohol im Blut am Steuer einschlief und in den Gegenverkehr geriet. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Nach Angaben der Polizei dürfte der alkoholisierte Zustand des Kommunalpolitikers die Ursache für das Einschlafen während der Fahrt gewesen sein.

Die Polizei leitete eine Anzeige gegen den Bürgermeister ein. Bei einem Promillewert von 1,3 handelt es sich um schwere Alkoholisierung am Steuer, die in Österreich mit erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen verbunden ist.

Rücktrittsankündigung

In der Aussendung der Landespartei äußerte sich Ließ zu dem Vorfall: „Ich bedauere diesen Vorfall zutiefst und ziehe die Konsequenzen. Ich habe einen Fehler gemacht und möchte mich aufrichtig entschuldigen.“

Thomas Ließ ist seit 2013 Bürgermeister der Flachgauer Gemeinde und führte diese über ein Jahrzehnt. Sein angekündigter Rücktritt beendet damit eine lange Amtszeit in der kommunalen Politik.