Zweites Standbein: So kassiert Stoja 5.000 Euro im Monat

Die serbische Sängerin Stoja Novakovic hat sich als geschickte Investorin erwiesen. Glaubt man den Berichten, besitzt sie inzwischen zehn Wohnungen, die sie vermietet und damit monatlich rund 5.000 Euro erzielt.

Seit Jahren legt Stoja ihr verdientes Geld strategisch in Immobilien an. Diese Investitionen haben sich offenbar ausgezahlt: „Stoja hat immer klug investiert und nie verschwenderisch gelebt. Alles, was sie gespart hat, steckt nun in Immobilien. Zusammen mit ihrer Familie besitzt sie heute eine beachtliche Anzahl an Wohnungen. Es heißt, dass sie monatlich etwa 5.000 Euro allein durch die Mieteinnahmen verdient“, erklärten Insider für lokale Medien.

Diskrete Geldanlagen

Trotz ihres Vermögens hält sich Stoja mit Prahlereien über ihre finanziellen Erfolge zurück. Bekannte betonen, dass sie ihren Reichtum nur für wichtige Dinge ausgibt und keinen Wert auf unnötigen Luxus legt. „Sie hat nie Geld für Unsinn ausgegeben. Das erlaubt ihr, ein sorgenfreies Leben zu führen, in dem sie essen kann, was sie möchte, ohne auf ihre Figur achten zu müssen“, so eine Quelle.

Mit ihrem Ehemann, dem Architekten Igor Jovanović, führt Stoja eine glückliche Ehe. Schon in jungen Jahren übernahm sie die Rolle der Mutter. Doch ihr Glück wurde getrübt, als ihr erster Ehemann verstarb und sie mit ihrem Kind, wie sie selbst behauptet, von dessen Familie aus dem Haus geworfen wurde. Damals war sie erst 19 Jahre alt, ihr Sohn lediglich drei Jahre.

Harmonische Beziehung als Erfolgsrezept

Heute genießt Stoja die Partnerschaft mit Igor. Ihr Rezept für eine stabile Beziehung verriet sie vor einigen Jahren: „Verständnis, Liebe und Respekt sind die Schlüssel für eine langlebige Ehe. Junge Menschen sollten darauf achten, ihren Partner zu verstehen und Freiräume zuzulassen, um eine harmonische Beziehung zu führen“, betonte die Sängerin.