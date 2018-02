Balkan-Beauty zieht direkt ins Finale der Miss Vienna-Wahl! (FOTO)

Manchen mag sie vielleicht bereits bekannt vorkommen. Martina Cop hat ihren Einzug ins Finale der Miss Vienna Wahl 2018 nämlich ihrem Sieg bei der Miss Cream Wahl vergangenes Jahr zu verdanken.

Die hübsche Brünette mit polnisch-kroatischen Wurzeln qualifizierte sich bereits 2017 im Zuge der Miss Cream Wahl für den Wettbewerb zwischen den schönsten Frauen Wiens. Nun bestätigte sie ihre Teilnahme auch offiziell, wie Veranstalter Christopher Steiner für KOSMO enthüllte. “Martina ist überaus motiviert und sie möchte in weiterer Folge unbedingt den Miss Austria Titel in die Hauptstadt holen”, so Steiner.

LESEN SIE AUCH: Miss Vienna & FitOne suchen ab sofort die schönsten Frauen und Männer Wiens! Miss Vienna-Lizenznehmer Christopher Steiner startet hinsichtlich der anstehenden Miss Vienna Wahl 2018 mit einer großen Neuigkeit ins Jahr. Er konnte sich nämlich das Fitnessstudio FitOne als Hauptpartner sichern!

Neben dem Datum des Finales am 21. April in der Wiener Millennium City, steht auch ein weiterer wichtiger Termin fest – nämlich die Wahl der Miss und des Mister Fit One, dem offiziellen Partner des Schönheitswettbewerbs.

Am 28. Februar wird der und die Fitteste der Stadt gekürt. Die Top 3 qualifiziert sich anschließend auch automatisch für die heurige Miss Vienna Wahl. Anmeldungen sind noch bis 25. Februar 2018 unter office@missvienna.at möglich.