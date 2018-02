“Belgrade Waterfront” – Der neue Stadtteil im Herzen Belgrads

Das Belgrade Waterfront bildet ein neues urbanes Zentrum Belgrads auf 1,8 Millionen Quadratmetern direkt im Herzen der Hauptstadt. Dieser einzigartige Stadtteil, der sich entlang des malerischen Ufers der Sava erstreckt, bildet die Zukunft des modernen Wohnens.

Das Projekt wurde von Eagle Hills, einem Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, verwirklicht und folgt der Idee, dass Belgrad an die Flüsse heranrückt und dass die zukünftigen Bewohner dieses Raums ein einzigartiges Konzept vom Leben am Ufer in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums genießen können.

Jeder Teil des Belgrade Waterfront wurde eigens mit dem Ziel geplant, einen angenehmen, funktionalen und eleganten Raum zum Leben und Arbeiten und zahlreiche Freizeitangebote zu schaffen. Jedes Gebäude wurde nach den höchsten architektonischen und technologischen Standards und Praktiken konzipiert, um beste Lebensbedingungen zu bieten. In nur wenigen Monaten werden die ersten Bewohner in das Gebäude BW Residences einziehen, während die Besitzer der Wohnungen in den Gebäuden BW Vista und BW Parkview ihre Appartements ab 2019 beziehen können.

Auch zwei erstklassige Marken aus der Welt der Gastronomie kommen im Rahmen der Belgrade Waterfront auf den serbischen Markt. The St. Regis Belgrade und das W Belgrade bieten im Standard ihrer Hotelunterkünfte Spitzenerlebnisse. Der Verkauf der exklusiven Wohnungen des The Residences at The St. Regis Belgrade hat bereits Ende des vergangenen Jahres begonnen. Diese Markenappartements sind zum ersten Mal in Europa erhältlich und sichern Belgrad seinen Platz auf der Karte der internationalen Metropolen.

The St. Regis Belgrade und The Residences at The St. Regis Belgrade liegen im Kula Beograd. Inspiriert vom Zusammenfluss von Sava und Donau integriert der Kula Beograd in seinem Design Elemente der reichhaltigen Geschichte der Hauptstadt mit modernsten architektonischen Standards. Der Kula Beograd wird 168 Meter hoch sein. An seiner Spitze befindet sich ein Aussichtspunkt mit einem spektakulären 360-Grad-Panoramablick, der zweifellos zu einer echten Tourismusattraktion werden und dazu beitragen wird, dass der Kula künftig zu einem der Wahrzeichen der Stadt wird.

Im Komplex der Belgrade Waterfront befindet sich auch die BW Galerie, das größte Einkaufszentrum des Landes, das auf einer Fläche von 143.000 Quadratmetern zahlreiche Geschäfte beherbergen wird. Diese Shopping-Destination bietet ein bedeutendes Potential für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung der Hauptstadt, wird die besten internationalen und einheimischen Marken beherbergen und vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten anbieten.

Die Sava-Promenade, gesäumt von Cafés und Restaurants, eröffnet eine neue Welt der Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung im entspannenden Ambiente am Fluss. Die Sava-Promenade hat bereits in den vergangenen Jahren ihre Position als eine der beliebtesten städtischen Flaniermeilen und als Ort ausgebaut, an dem sich die ganze Familie zu verschiedenen Aktivitäten trifft – von Konzerten über Kinderfeste bis hin zu Tanzabenden. Im vergangenen Jahr wurden eine neue zweistöckige Terrasse sowie auch neue Wege direkt am Fluss angelegt

Das Belgrade Waterfront würdigt und betont als einzigartiges Projekt in Serbien die spezifische Lokalgeschichte und die Atmosphäre der Stadt, während es gleichzeitig eine Verbindung zum urbanen Geist Belgrads herstellt. Nach seiner Fertigstellung wird dieses Projekt im Wohnungs-, Hotellerie-, Einzelhandels- und Geschäftssektor neue Standards setzen und sich als Destination verstehen, die man nicht versäumen darf, da sich hier neben Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten auch zahlreiche Büros und Geschäftsräume befinden werden.

Informationen über das Wohnungsangebot der Belgrade Waterfront finden Sie unter www.eaglehills.com oder unter der Telefonnummer +381 11 788 8888.

Präsentation für die Wiener

Das Belgrade Waterfront wird auf dem Realty World Forum Vienna am 13. und 14. April 2018 vorgestellt. Das Forum findet im Palais Hansen Kempinski statt. Anmeldungen zum Forum können unter der E-Mail-Adresse office@realtyworldforumevents.com oder der Telefonnummer 01 205 107 31 10 vorgenommen werden, und die Besucher erhalten von den Vertriebsberatern des Belgrade Waterfront alle nötigen Informationen über dieses einzigartige Projekt.