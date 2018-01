Đorđe Balašević: “Wir leben in einem Land in dem ein Mann erschossen wird, weil er anders denkt”

Đorđe Balašević: “Wir leben in einem Land in dem ein Mann erschossen...

Bei einem Konzert in seiner Heimatstadt, Novi Sad, hat der 64-Jährige Đorđe Balašević Stellung genommen zu den jüngsten Vorfällen in seiner Heimat.

Er zählt zu den berühmtesten und erfolgreichsten serbischen Liedermacher im ehemaligen Jugoslawien. Balaševićs Liedtexte reichen von Liebesliedern über humoristische bis hin zu politischen Inhalten. Insbesondere seine politischen Texte wirbeln immer wieder viel Staub auf.

LESEN SIE AUCH: Neue Details zum Attentat an Oliver Ivanović (FOTO & VIDEO) Am 15. Jänner wurde der serbische Politiker vor seinem Parteibüro in Kosovska Mitrovica aus dem Hinterhalt ermordet. Die Behörden veröffentlichten erstmals neue Informationen.

Während er mit dem Song “Računajte na nas” (Rechnet mit uns, aus dem Jahr 1987) zum Engagement innerhalb des von ihm befürworteten Jugosalwien aufrief, warnte er mit seinem Lied aus dem Jahr 1987 “Samo da rata nebude” (Nur dass es keinen Krieg gibt) vor dem Zusammenbruch des Staatenbündnisses.

Sowohl in den Textzeilen als auch in Interviews nahm sich Balašević nie mit der Kritik gegen Nationalisten in allen jugoslawischen Teilrepubliken zurück. Morddrohungen und öffentliche Beleidigungen musste Balašević einstecken.

Bei seinem Konzert am 19. Jänner in Novi Sad wandte sich der Sänger seinem Publikum zum aktuellen Ereignis in seiner Heimat zu. Er nahm Stellung zum Mord des Anführers der Kosovo-Serben Oliver Ivanovic.