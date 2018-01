Adria Film zeigt: Die Filmpremiere „Patuljci sa naslovnih strana” („Zwerge aus den Cover Seiten”), am Freitag, den 2. Februar mit Beginn um 20 Uhr in der UCI Kinowelt Millennium City.

Der Film zeigt auf humorvolle Art und Weise die Realität des modernen Lebens mit Reality-Programmen. „Patuljci sa naslovnih strana” ist ein neues Werk des serbischen Regisseurs Milorad Milinković, den das Publikum nicht zuletzt aufgrund seiner populären Filme wie „Mrtav ´ladan” und „Čitulja za Eskobara”, sowie den Serien wie „Crni Gruja” und „Nadrealna televizija” sehr gut kennt.

Bei der Galapremiere in der Wiener UCI Kinowelt Millennium City am Freitag, den 2. Februar mit Beginn um 20 Uhr werden das Filmteam und der Hauptdarsteller Gordan Kičić vor Ort sein, um mit ihren Fans den Filmstart in der österreichischen Hauptstadt gebührend einzuleiten. Zwei Tage danach, am 4. Februar, findet die Filmpremiere in den Cineplexx Kinos in Graz, Linz, Innsbruck und Salzburg statt. Die Termine werden jeweils ab 18 Uhr sein.

Gewinnspiel: KOSMO und Adria Film verlosen 1×2 Tickets für die Filmpremiere. Wenn du gewinnen möchtest, sende uns bis 31. Januar 2018 eine E-Mail mit dem Betreff “Patuljci” an gewinnspiel@kosmo.at. Vergiss deinen vollständigen Namen und deine Telefonnummer nicht.

*Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptieren Sie automatisch unsere AGB (siehe insbesondere Punkt 7). AGB aufrufbar unter www.kosmo.at/AGB_HP.pdf